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МИД Украины назвал недопустимым внешнее вмешательство в дела Беларуси
28.08.2020 11:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 авг – Sputnik. Министерство иностранных дел Украины считает недопустимым внешнее вмешательство в
"Министерство иностранных дел Украины считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию в Беларуси в решении того глубокого политического кризиса, который охватил страну. В первую очередь, речь идет о вмешательстве РФ и ОДКБ, где Россия, как известно, играет ключевую роль", – заявил Кулеба.
По его словам, Киев приветствует инициативы Албании и Швеции о посредничестве в налаживании диалога между белорусскими правительством и оппозицией и не планирует вмешиваться во внутренние дела республики.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
"Хочу заверить вас, что позиция Украины синхронизирована с нашими партнерами и из ЕС, и из США. И мы будем скоординированно работать над тем, чтобы ситуация в Беларуси была стабилизирована, чтобы белорусский народ смог сделать свой выбор и сам решить, каким образом должна развиваться эта важная для нас соседняя страна", – подчеркнул глава МИД Украины.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко
Позже белорусский президент сообщил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным об оказании помощи стране при первом же запросе об обеспечении безопасности. В пресс-службе Кремля подтвердили готовность
Решение о санкциях примут после ЕС
Глава МИД Украины сообщил также, что Киев намерен принять решение о санкциях против властей Беларуси после того, как ознакомится с соответствующим решением Евросоюза.
Накануне сообщалось, что на прошедшем саммите министры иностранных дел стран ЕС разошлись в оценках санкций против Беларуси.
"Когда мы увидим санкционное решение Европейского союза, будем принимать и свои соответствующие решения по этому вопросу", – сказал Кулеба, комментируя возможность введения Киевом санкций в отношении властей Беларуси.
Он добавил также, что в целом Киев разделяет политику и
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В первую очередь, считают в ведомстве, недопустимо вмешательство России и ОДКБ, где РФ, как известно, играет ключевую роль.
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