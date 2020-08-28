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МИД Украины назвал недопустимым внешнее вмешательство в дела Беларуси

28.08.2020 11:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Министерство иностранных дел Украины считает недопустимым внешнее вмешательство в ситуацию в Беларуси, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба. Брифинг транслировался на странице ведомства в соцсетях в пятницу.

"Министерство иностранных дел Украины считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию в Беларуси в решении того глубокого политического кризиса, который охватил страну. В первую очередь, речь идет о вмешательстве РФ и ОДКБ, где Россия, как известно, играет ключевую роль", – заявил Кулеба.

По его словам, Киев приветствует инициативы Албании и Швеции о посредничестве в налаживании диалога между белорусскими правительством и оппозицией и не планирует вмешиваться во внутренние дела республики.

© Sputnik / Мирослав Ротарь
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"Хочу заверить вас, что позиция Украины синхронизирована с нашими партнерами и из ЕС, и из США. И мы будем скоординированно работать над тем, чтобы ситуация в Беларуси была стабилизирована, чтобы белорусский народ смог сделать свой выбор и сам решить, каким образом должна развиваться эта важная для нас соседняя страна", – подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что уличные протесты в Минске организуются и контролируются людьми из-за рубежа: в страну "уже понаехали из Польши, Голландии, Украины". МИД Украины отрицал причастность граждан страны к дестабилизации ситуации в Беларуси.

Позже белорусский президент сообщил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным об оказании помощи стране при первом же запросе об обеспечении безопасности. В пресс-службе Кремля подтвердили готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Союзного государства, а также, в случае необходимости, по линии ОДКБ.

Решение о санкциях примут после ЕС

Глава МИД Украины сообщил также, что Киев намерен принять решение о санкциях против властей Беларуси после того, как ознакомится с соответствующим решением Евросоюза.

© Pixabay
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Накануне сообщалось, что на прошедшем саммите министры иностранных дел стран ЕС разошлись в оценках санкций против Беларуси.

"Когда мы увидим санкционное решение Европейского союза, будем принимать и свои соответствующие решения по этому вопросу", – сказал Кулеба, комментируя возможность введения Киевом санкций в отношении властей Беларуси.

Он добавил также, что в целом Киев разделяет политику и подходы ЕС к ситуации, сложившейся в республике.

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Теги: Минск
 
 
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В первую очередь, считают в ведомстве, недопустимо вмешательство России и ОДКБ, где РФ, как известно, играет ключевую роль.
 
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