﻿ Шушкевич предложил лишить русский язык в Беларуси статуса государственного. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шушкевич предложил лишить русский язык в Беларуси статуса государственного

28.08.2020 09:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Единственным государственным языком Беларуси должен быть белорусский, а русский язык следует лишить такого статуса. Такое мнение озвучил экс-глава Верховного совета республики Станислав Шушкевич.

© Sputnik / Олег Ласточкин
Координационный совет: вопрос о статусе русского языка в повестке не стоит

"У нас нет никакого противостояния с русскими. У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И в общем то, что выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру (...). Угрозы над русским языком нет. А государственным языком должен быть один – белорусский, потому что у него нет больше родины", – заявил Шушкевич в интервью YouTube-каналу "И Грянул Грэм".

Он добавил также, что переход на белорусский язык как единственный государственный – в случае, если такое решение будет принято, – вряд ли пройдет быстро.

"Переходный период на белорусский как государственный язык довольно сложный и длительный", – убежден политик.

Напомним, не так давно о перспективе запрета на русский язык высказался Александр Лукашенко. Комментируя "оппозиционную программу", он заявил, что оппоненты намерены ввести так называемый "ползучий запрет", а до 2030 года повсеместно перевести образование на белорусский язык. Президент подчеркивал: "Мы определились, как будем действовать в плане белорусского и русского языков – у нас они государственные".

Позже вопроса о статусе русского языка коснулась член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова: она уточнила, что он не стоит в повестке, а также отметила, что возможное возвращение к белорусской конституции 1994 года вовсе не подразумевает автоматическое лишение русского языка статуса государственного

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переход на белорусский язык как единственный государственный – в случае, если такое решение будет принято, – вряд ли пройдет быстро, считает он.
 
Новости дня
Новости политики
 
Тихановская обратилась к учителям: очистим школу от лицемерия и страха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

28.08.2020
Mir24.TV Belarus
29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика