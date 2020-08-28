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Шушкевич предложил лишить русский язык в Беларуси статуса государственного
28.08.2020 09:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 авг – Sputnik. Единственным государственным языком Беларуси должен быть белорусский, а русский язык следует лишить такого статуса. Такое мнение озвучил экс-глава Верховного совета республики Станислав Шушкевич.
© Sputnik / Олег Ласточкин
"У нас нет никакого противостояния с русскими. У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И в общем то, что выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру (...). Угрозы над русским языком нет. А государственным языком должен быть один – белорусский, потому что у него нет больше родины", – заявил Шушкевич в интервью YouTube-каналу
Он добавил также, что переход на белорусский язык как единственный государственный – в случае, если такое решение будет принято, – вряд ли пройдет быстро.
"Переходный период на белорусский как государственный язык довольно сложный и длительный", – убежден политик.
Напомним, не так давно о перспективе запрета на русский язык высказался Александр Лукашенко.
Позже вопроса о статусе русского языка коснулась член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова: она уточнила, что он не стоит в повестке, а также отметила, что возможное возвращение к белорусской конституции 1994 года вовсе не подразумевает автоматическое лишение русского языка статуса государственного
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Переход на белорусский язык как единственный государственный – в случае, если такое решение будет принято, – вряд ли пройдет быстро, считает он.
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