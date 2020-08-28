Шушкевич предложил лишить русский язык в Беларуси статуса государственного

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Единственным государственным языком Беларуси должен быть белорусский, а русский язык следует лишить такого статуса. Такое мнение озвучил экс-глава Верховного совета республики Станислав Шушкевич.

"У нас нет никакого противостояния с русскими. У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И в общем то, что выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру (...). Угрозы над русским языком нет. А государственным языком должен быть один – белорусский, потому что у него нет больше родины", – заявил Шушкевич в интервью YouTube-каналу "И Грянул Грэм" .

Он добавил также, что переход на белорусский язык как единственный государственный – в случае, если такое решение будет принято, – вряд ли пройдет быстро.

"Переходный период на белорусский как государственный язык довольно сложный и длительный", – убежден политик.

Напомним, не так давно о перспективе запрета на русский язык высказался Александр Лукашенко. Комментируя "оппозиционную программу" , он заявил, что оппоненты намерены ввести так называемый "ползучий запрет", а до 2030 года повсеместно перевести образование на белорусский язык. Президент подчеркивал: "Мы определились, как будем действовать в плане белорусского и русского языков – у нас они государственные".

Позже вопроса о статусе русского языка коснулась член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова: она уточнила, что он не стоит в повестке, а также отметила, что возможное возвращение к белорусской конституции 1994 года вовсе не подразумевает автоматическое лишение русского языка статуса государственного