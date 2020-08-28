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Японский премьер Абэ ушел в отставку

28.08.2020 11:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил, что уходит в отставку, сообщает Sputnik International.

© Sputnik / Алексей Даничев
Синдзо Абэ установил уже второй "премьерский" рекорд в истории Японии

Ранее японские СМИ сообщили, что 65-летний глава японского правительства намерен уйти в отставку из-за проблем со здоровьем.

"Я принял решение уйти с поста премьера-министра. Я хотел бы извиниться перед народом Японии", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, на протяжении восьми лет, которые он находился на посту главы правительства Японии, "ему удавалось справляться с болезнью", однако "в июне было обнаружено, что болезнь вернулась", что подтвердилось в августе в ходе проведенных обследований.

"При болезни и во время лечения возможно допустить ошибки при принятии политических решений. Я складываю с себя полномочия премьер-министра", - заявил он.

Абэ уточнил, что считает, что сейчас – "лучший момент для принятия подобного решения", и просит "прощения у населения страны за то, что ему приходится уйти в отставку, хотя остается еще год".

Агентство "Киодо" пишет, что формат выбора преемника премьер-министра будет определен 1 сентября.

Правящая Либерально-демократическая партия Японии намерена провести выбор преемника Синдзо Абэ без проведения общего голосования всеми членами партии. Голосование будет проводиться депутатами-членами партии плюс по три представителя от каждой из префектур.

На этой неделе 24 августа срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало самым длинным периодом среди японских премьер-министров.

 
Теги: Минск
 
 
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Синдзо Абэ занимал должность главы правительства почти восемь лет, что стало самым длинным периодом среди японских премьер-министров.
 
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