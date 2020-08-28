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МИД Польши: никаких дискуссий о пограничных сдвигах не ведется
28.08.2020 11:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 авг – Sputnik. В Польше не ведут никаких дискуссий о пограничных или геополитических сдвигах, об этом заявили в МИД страны послу Беларуси Владимиру Чушеву.
Белорусского посла вызвали в польский МИД накануне из-за заявлений белорусских властей о желании Варшавы присоединить Гродненскую область – "в связи с неоднократными необоснованными обвинениями". В тот же день
Как сообщил замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач по итогам беседы с белорусским послом Владимиром Чушевым, польская сторона выразила таким образом свое "удивление, разочарование и беспокойство по поводу заявлений президента Александра Лукашенко и его ближайшего окружения".
Пшидач заверил, что в Польше не ведут никаких дискуссий о пограничных или геополитических сдвигах.
"На наш взгляд, это попытка запугать белорусское общество каким-то воображаемым внешним врагом", – цитирует замминистра
Марцин Пшидач добавил также, что Польша неоднократно подчеркивала признание суверенитета, независимости и неприкосновенности границ Беларуси.
Замминистра иностранных дел Польши в беседе с белорусским дипломатом также выразил возмущение в связи с
© REUTERS / Bernadett Szabo
С чего все началось
В ходе совещания в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о своей уверенности в том, что Польша
"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", – сказал Лукашенко.
Напомним, в канцелярии президента Польши заявляли, что
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В ведомстве выразили "удивление, разочарование и беспокойство по поводу заявлений президента Александра Лукашенко и его ближайшего окружения".
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