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ЕС ожидает от властей Беларуси немедленного освобождения журналистов

28.08.2020 12:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Евросоюз ожидает от властей Беларуси немедленного и безоговорочного освобождения задержанных журналистов. Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Беларусь: ЕС ожидает от властей немедленного и безоговорочного освобождения задержанных журналистов, а также всех мирных демонстрантов", – сказано в сообщении Стано в Twitter-аккаунте.

Он добавил также, что СМИ должны делать свою работу без запугивания.

"Свободная пресса имеет решающее значение для демократии, которую требует народ Беларуси", – написал он.

Ранее Белорусская ассоциация журналистов потребовала у Следственного комитета возбудить уголовное дело по факту воспрепятствование силовиков законной профессиональной деятельности представителей СМИ.

Напомним, вечером в минувший четверг с площади Свободы в Минске в РУВД Октябрьского района были доставлены более десяти журналистов, освещающих акцию протеста. Среди них - корреспонденты Sputnik Беларусь. В МВД пояснили, что представителей СМИ не задержали, а привезли в РУВД "для проверки  документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности". Спустя несколько часов их отпустили, при этом иностранных журналистов обязали в ближайшее время вернуться домой.

 
Теги: Минск
 
 
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В Еврокомиссии убеждены, что СМИ должны делать свою работу без запугивания: свободная пресса имеет решающее значение для демократии.
 
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