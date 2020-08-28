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ЕС ожидает от властей Беларуси немедленного освобождения журналистов
28.08.2020 12:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 авг – Sputnik. Евросоюз ожидает от властей Беларуси немедленного и безоговорочного освобождения задержанных журналистов. Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Беларусь: ЕС ожидает от властей немедленного и безоговорочного освобождения задержанных журналистов, а также всех мирных демонстрантов", – сказано в сообщении Стано в Twitter-аккаунте.
Он добавил также, что СМИ должны делать свою работу без запугивания.
"Свободная пресса имеет решающее значение для демократии, которую требует народ Беларуси", – написал он.
Ранее Белорусская ассоциация журналистов потребовала у Следственного комитета
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В Еврокомиссии убеждены, что СМИ должны делать свою работу без запугивания: свободная пресса имеет решающее значение для демократии.
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