Песков назвал "достаточно разумным" число российских правоохранителей в резерве для Беларуси

Источник материала: БелаПАН

Минск, 28 августа. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков оценивает число российских правоохранителей в резерве для Беларуси как "достаточно разумное". Об этом он заявил журналистам в Москве 28 августа, комментируя вчерашние заявления Путина, сообщает ТАСС .



По словам Пескова, резерв состоит из тех частей, "которые в случае крайней необходимости смогут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике". Из каких именно силовых структур сформирован резерв, он пояснять отказался.



Владимир Путин исходит из того, что резерв правоохранителей для Беларуси не будет использован и Минск не столкнется с негативным развитием ситуации, добавил пресс-секретарь. "Здесь важно отдавать себе отчет (и президент это подчеркнул), что это именно резерв, и нет никакой необходимости его задействовать. Президент Путин исходит из того, что он никак не будет использован. И мы исходим из того, что с такой крайней ситуацией Белоруссия не столкнется", — заявил Песков.



Он полагает, что готовность России направить в Беларусь резерв правоохранителей никак не скажется на отношениях между россиянами и белорусами: "Никоим образом. Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается в белорусские дела".



27 августа в интервью телеканалу "Россия 1" Путин сообщил, что по просьбе Александра Лукашенко в России сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси.



"Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал, — заявил Путин. — Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. До тех пор не будет использоваться, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее".



По словам Путина, в разговоре с Лукашенко они пришли к выводу "о том, что такой необходимости сейчас нет". "И, надеюсь, ее не будет, поэтому этот резерв мы не используем", — добавил он.



Путин подчеркнул: он исходит из того, что все возникшие в Беларуси проблемы будут решаться мирным путем.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Песков назвал "достаточно разумным" число российских правоохранителей в резерве для Беларуси Минск, 28 августа. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков оценивает число российских правоохранителей в резерве для Беларуси как "достаточно разумное". Об...

БелаПАН.