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Песков назвал "достаточно разумным" число российских правоохранителей в резерве для Беларуси

28.08.2020 13:43 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 28 августа. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков оценивает число российских правоохранителей в резерве для Беларуси как "достаточно разумное". Об этом он заявил журналистам в Москве 28 августа, комментируя вчерашние заявления Путина, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, резерв состоит из тех частей, "которые в случае крайней необходимости смогут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике". Из каких именно силовых структур сформирован резерв, он пояснять отказался.

Владимир Путин исходит из того, что резерв правоохранителей для Беларуси не будет использован и Минск не столкнется с негативным развитием ситуации, добавил пресс-секретарь. "Здесь важно отдавать себе отчет (и президент это подчеркнул), что это именно резерв, и нет никакой необходимости его задействовать. Президент Путин исходит из того, что он никак не будет использован. И мы исходим из того, что с такой крайней ситуацией Белоруссия не столкнется", — заявил Песков.

Он полагает, что готовность России направить в Беларусь резерв правоохранителей никак не скажется на отношениях между россиянами и белорусами: "Никоим образом. Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается в белорусские дела".

27 августа в интервью телеканалу "Россия 1" Путин сообщил, что по просьбе Александра Лукашенко в России сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси.

"Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал, — заявил Путин. — Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. До тех пор не будет использоваться, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее".

По словам Путина, в разговоре с Лукашенко они пришли к выводу "о том, что такой необходимости сейчас нет". "И, надеюсь, ее не будет, поэтому этот резерв мы не используем", — добавил он.

Путин подчеркнул: он исходит из того, что все возникшие в Беларуси проблемы будут решаться мирным путем.


БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 августа. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков оценивает число российских правоохранителей в резерве для Беларуси как "достаточно разумное". Об...
 
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