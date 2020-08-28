Иначе поступить не мог: Лукашенко – о присяге под бело-красно-белым флагом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о принятии первой президентской присяги под бело-красно-белым флагом, отвечая на вопросы журналистов во время рабочей поездке в Витебскую область.

"Меня за это не надо критиковать. Умный человек скажет: президент законопослушный. Тогда был такой флаг, установленный Верховным Советом (мы не голосовали за эту символику, но большинством она была принята под давлением наших националистических депутатов). Никакой конспирологии. Иначе я тогда поступить не мог", – подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что тогда должен был быть "президентом для всех, и законопослушным". Лукашенко отметил также, что за нынешнюю белорусскую символику на референдуме проголосовало большинство граждан, и он ее использует с удовольствием.

"Народ высказался за эту символику. А этот флаг, вы же видите: портреты Адольфа Гитлера и кругом висят бело-красно-белые флаги", – сказал он.

Согласно материалам на сайте ЦИК Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов, за одобрение вопроса "Поддерживаете ли Вы предложение об установлении новых Государственного флага и Государственного герба Республики Беларусь?" проголосовали 3 622 851 человек или 75,1%.

"Против проголосовали 988 839 человек или 9,39%, 211 792 бюллетеня в части этого вопроса признаны недействительными", – уточняется в результатах.

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