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Кремль: Путин исходит из того, что Минску не понадобится силовой резерв

28.08.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. В Кремле исходят из того, что Минск не столкнется с крайней ситуацией, при которой может понадобиться резерв правоохранителей, о котором говорил президент РФ Владимир Путин, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Глава российского государства ранее заявил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси при необходимости. Вместе с тем, он подчеркнул, что данная сила не будет использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ, не начнут разбой.

Песков не стал раскрывать состав силового резерва, о котором говорил Путин. Он только отметил, "состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятстовать экстремистским действиям, собственно, во исполнение тех обязательств, которые прописаны для России в двух договорах: Договор о коллективной безопасности и Договор о Союзном государстве".

Касательно вооружения пресс-секретарь президента РФ заявил: "Я ничего не могу сказать про вооружение. Достаточно разумное количество".

"Но вы знаете, здесь очень важно все-таки отдавать себе отчет, и президент это подчеркнул, что это именно резерв. Это резерв, и, собственно, нет никакой необходимости как-то его задействовать, как-то его использовать, и именно президент Путин исходит из того, что никак не будет использовать. И мы исходим из того, что до вот такой крайней ситуации, которую описал президент, с такой ситуацией Беларусь не столкнется", - отметил пресс-секретарь Путина.

Отвечая на вопрос, скажется ли готовность Путина отправить силовиков для помощи белорусским коллегам на отношениях между народами двух стран, Песков ответил: "Ни коим образом".

"Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается в белорусские дела", - уточнил он.

О действиях белорусских силовиков

Рассуждения о готовности России помогать населению в случае, если будет всплеск насилия со стороны белорусских силовиков, Песков назвал "гипотетическими". "Мы с вами, мы видим, что силовики действуют весьма корректно, крайне осторожно и очень аккуратно выполняют свои функции... И поэтому именно это резерв. Это никакие не соединения, ничего, это резерв", - добавил пресс-секретарь президента.

© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
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Экстремистские действия могут представлять угрозу в первую очередь и для народа Белоруссии, отметил Песков. Он добавил, что речь идет об экстремистских действиях "со стороны кого бы то ни было".

"Понимаете, милиция Беларуси она же не занимается экстремистскими действиями", - добавил Песков.

Он добавил, что действия белорусских силовиков против участников акций – это тема для разбирательств внутри страны. "Если подобные случаи необоснованного применения силы имели место, то, наверное, это вопрос для разбирательства внутри Белоруссии, внутри белорусских силовиков и правоохранителей, это не может быть вопросом РФ", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что на эту тему "надо говорить очень аккуратно", потому что "очень важно зерна от плевел отличать".

"Были отдельные случаи, (нарушений со стороны силовиков в Беларуси - Sputnik) они фиксировались", - добавил Песков.

О рефинансировании долга

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заявил, что обсудил вопрос рефинансирования белорусского долга в размере одного миллиарда долларов с российским коллегой. Комментируя слова белорусского лидера, Песков заявил, что стороны продолжают контакты по этому вопросу.

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"Я оставлю этот вопрос нашим финансовым властям - именно они осуществляют контакты со своими белорусскими коллегами... Контакты продолжаются", - сообщил Песков.

Он также отметил, что события в соседней стране не способствуют экономическому развитию и стабильности в самой России.

"Скорее, наоборот. И учитывая, что мы вместе являемся участниками интеграционных объединений - ЕврАзЭс, учитывая наше Союзное государство, конечно, это вопрос для темы, которая вызывает нашу обеспокоенность", - добавил Песков.

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь российского президента заявил, что Москва как не вмешивалась в происходящее в Беларуси, так и не вмешивается.
 
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