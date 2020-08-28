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Кремль: Путин исходит из того, что Минску не понадобится силовой резерв
28.08.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 авг – Sputnik. В Кремле исходят из того, что Минск не столкнется с крайней ситуацией, при которой может понадобиться резерв правоохранителей, о котором говорил президент РФ Владимир Путин, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
© Sputnik / Алексей Дружинин
Глава российского государства ранее заявил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов
Песков не стал раскрывать состав силового резерва, о котором говорил Путин. Он только отметил, "состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятстовать экстремистским действиям, собственно, во исполнение тех обязательств, которые прописаны для России в двух договорах: Договор о коллективной безопасности и Договор о Союзном государстве".
Касательно вооружения пресс-секретарь президента РФ заявил: "Я ничего не могу сказать про вооружение. Достаточно разумное количество".
"Но вы знаете, здесь очень важно все-таки отдавать себе отчет, и президент это подчеркнул, что это именно резерв. Это резерв, и, собственно, нет никакой необходимости как-то его задействовать, как-то его использовать, и именно президент Путин исходит из того, что никак не будет использовать. И мы исходим из того, что до вот такой крайней ситуации, которую описал президент, с такой ситуацией Беларусь не столкнется", - отметил пресс-секретарь Путина.
Отвечая на вопрос, скажется ли готовность Путина отправить силовиков для помощи белорусским коллегам на отношениях между народами двух стран, Песков ответил: "Ни коим образом".
"Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается в белорусские дела", - уточнил он.
О действиях белорусских силовиков
Рассуждения о готовности России помогать населению в случае, если будет всплеск насилия со стороны белорусских силовиков, Песков назвал "гипотетическими". "Мы с вами, мы видим, что силовики действуют весьма корректно, крайне осторожно и очень аккуратно выполняют свои функции... И поэтому именно это резерв. Это никакие не соединения, ничего, это резерв", - добавил пресс-секретарь президента.
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
Экстремистские действия могут представлять угрозу в первую очередь и для народа Белоруссии, отметил Песков. Он добавил, что речь идет об экстремистских действиях "со стороны кого бы то ни было".
"Понимаете, милиция Беларуси она же не занимается экстремистскими действиями", - добавил Песков.
Он добавил, что действия белорусских силовиков против участников акций – это тема для разбирательств внутри страны. "Если подобные случаи необоснованного применения силы имели место, то, наверное, это вопрос для разбирательства внутри Белоруссии, внутри белорусских силовиков и правоохранителей, это не может быть вопросом РФ", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что на эту тему "надо говорить очень аккуратно", потому что "очень важно зерна от плевел отличать".
"Были отдельные случаи, (нарушений со стороны силовиков в Беларуси - Sputnik) они фиксировались", - добавил Песков.
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© Sputnik / Виктор Толочко
"Я оставлю этот вопрос нашим финансовым властям - именно они осуществляют контакты со своими белорусскими коллегами... Контакты продолжаются", - сообщил Песков.
Он также отметил, что события в соседней стране не способствуют экономическому развитию и стабильности в самой России.
"Скорее, наоборот. И учитывая, что мы вместе являемся участниками интеграционных объединений - ЕврАзЭс, учитывая наше Союзное государство, конечно, это вопрос для темы, которая вызывает нашу обеспокоенность", - добавил Песков.
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Пресс-секретарь российского президента заявил, что Москва как не вмешивалась в происходящее в Беларуси, так и не вмешивается.
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