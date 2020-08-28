«Пусть попробуют». Лукашенко о попытках отозвать депутатов

«Повалить президента не удалось - надо расшатать парламент», - скептически отозвался белорусский руководитель на инициативу Координационного совета 27 августа во время совещания по вопросам промышленности.

Организатором кампании #ВыНасДажеНеПредставляете выступила инициатива «Честные люди», а озвучил ее член президиума Координационного совета Павел Латушко.

«109 белорусов, 109 из 110 депутатов Палаты представителей, смотрят на происходящее в стране и ничего не делают. Вместо настоящих шагов, они убегают от журналистов на улице», - сказал он.

Лукашенко же считает, что депутаты ни в чем не виноваты, на них идут нападки, потому что «повалить президента не удалось».

«Слушайте, а они-то (депутаты. – БДГ) в чем виноваты? Выборы прошли, избрали депутатов, все согласились. Нет, начали бодягу: отзовем депутатов... Пусть попробуют. Мы же прекрасно понимаем: повалить президента не удалось - надо расшатать парламент», - отметил президент.

Он считает, что подавляющее большинство «депутатов не из слабого десятка, и депутаты должны знать, что у них есть президент, который всегда сможет их защитить. Без всяких проблем».

Депутат Палаты представителей 1 и 2 созывов Владимир Новосяд также считает, что «отозвать депутатов невозможно». Процедура отзыва должна проходить через Центризбирком, который возглавляет небезызвестная Лидия Ермошина

«Отозвать не представляется возможным. Опять подписи, инициативные группы, комиссии и все опять по тому же кругу», - подчеркнул Новосяд.

Ситуация в Беларуси

Напомним, избиратели начали собирать подписи за отзыв депутатов парламента из-за отсутствия какой-либо реакции парламентариев на события в стране после президентских выборов. Люди непонимают, почему не возбуждаются уголовные дела в отношении тех, кто участвовал в избиениях и пытках задержанных.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Многие избиратели не согласны с результатами выборов. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Ряд предприятий заявили о забастовке, рабочие выдвигают политические требования об отставке Лукашенко.

Ве акции протеста жестоко подавляются. Разгоны демонстрантов сопровождаются особой жестокостью со стороны правоохранителей. За первую неделю после выборов в Беларуси были задержаны порядка 7 тысяч человек. При этом далеко не все принимали участие в протестах, значительное количество арестованных попало за решетку случайно. Вышедшие из СИЗО рассказывают о нечеловеческих условиях, в которых они находились, о пытках и издевательствах. Факты пыток выкладывают в интернет известные и уважаемые СМИ, которые ранее «не грешили» дезинформацией. Не верить этим фактам нет никаких оснований.

После выборов не было ни одного дня без протестных акций.