Меркель: Надеюсь, что Россия не пойдет на использование в Беларуси резерва своих силовиков

Источник материала: БелаПАН

Минск, 28 августа. Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель надеется, что Россия не пойдет на использование в Беларуси сформированного ею резерва силовиков. Об этом она заявила на пресс-конференции 28 августа в Берлине.

"Я надеюсь, что дело не дойдет до использования таких сил", — цитирует канцлера ТАСС .

По ее словам, граждане Беларуси, которые вышли на улицы, борются за право свободно выражать свое мнение. "Они должны иметь возможность делать это самостоятельно, без вмешательства извне", — подчеркнула канцлер ФРГ.

"Я обсуждала с российским президентом то, что как раз касательно Беларуси должен соблюдаться суверенитет страны", — добавила Меркель.

27 августа в интервью телеканалу "Россия 1" президент РФ Владимир Путин сообщил, что по просьбе Александра Лукашенко в России сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси.

"Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал, — заявил он. — Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. До тех пор не будет использоваться, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее".

По словам Путина, в разговоре с Лукашенко они пришли к выводу "о том, что такой необходимости сейчас нет". "И, надеюсь, ее не будет, поэтому этот резерв мы не используем", — добавил он. Российский президент подчеркнул: он исходит из того, что все возникшие в Беларуси проблемы будут решаться мирным путем.

28 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам в Москве, что оценивает число российских силовиков в резерве для Беларуси как "достаточно разумное". По его словам, резерв состоит из тех частей, "которые в случае крайней необходимости смогут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике". Из каких именно силовых структур сформирован резерв, он пояснять отказался.

Песков добавил: Путин исходит из того, что резерв правоохранителей для Беларуси не будет использован, и Минск не столкнется с негативным развитием ситуации. "Здесь важно отдавать себе отчет (и президент это подчеркнул), что это именно резерв, и нет никакой необходимости его задействовать. Президент Путин исходит из того, что он никак не будет использован. И мы исходим из того, что с такой крайней ситуацией Белоруссия не столкнется", — заявил представитель Кремля.

Он полагает, что готовность России направить в Беларусь резерв правоохранителей никак не скажется на отношениях между россиянами и белорусами: "Никоим образом. Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается в белорусские дела".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Меркель: Надеюсь, что Россия не пойдет на использование в Беларуси резерва своих силовиков Минск, 28 августа. Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель надеется, что Россия не пойдет на использование в Беларуси сформированного ею резерва...

Захар Щербаков, БелаПАН.