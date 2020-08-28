Диппредставители стран Запада призвали прекратить насилие в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Дипломатические представители США, Великобритании, Швейцарии и Европейского союза в совместном заявлении призвали белорусские власти прекратить запугивать протестующих, подвергать их насилию и преследовать по политическим мотивам.

Дипломаты заявили, что к протестующим гражданам сила применяется непропорционально, а власти республики должны немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных.

"Необходимо прекратить запугивание и преследование по политическим мотивам", – говорится в заявлении, текст обнародовало представительство Евросоюза в Минске.

Диппредставители выразили солидарность с жителями Беларуси, которые требуют соблюдения основных прав и свобод человека.

"Мы ожидаем полноценного и прозрачного расследования всех предполагаемых преступлений и злоупотреблений с целью привлечения виновных к ответственности. Только это создаст возможность для мирного урегулирования кризиса на основе открытого национального диалога", – указывается в заявлении.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки. С того момента в Минске и ряде регионов продолжаются несанкционированные акции протеста несогласных с результатами выборов. За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч человек, пострадало несколько сотен .

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