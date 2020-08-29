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Путин о Беларуси: исходим из того, что выборы состоялись
29.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 авг ― Sputnik. Кремль исходит из того, что выборы в Беларуси состоялись, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы исходим из того, что выборы состоялись", ― сказал российский лидер.
Анонс интервью президента РФ телеканал "Россия 1"показал в ночь на субботу.
Первая часть интервью Владимира Путина вышла в эфир в четверг 27 августа. В ней в частности Путин
Кремль исходит из того, что всем участникам этого процесса хватит здравого смысла спокойно и без крайностей
© Sputnik / Алексей Дружинин
"Конечно, если люди вышли на улицы, все должны с этим считаться, слышать это, реагировать. Кстати говоря, президент Беларуси и сказал, что он готов рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, принятия новой Конституции, проведения новых выборов и парламента, и президентских выборов на основе этой Конституции. Но за рамки действующей Конституции нельзя выходить", ― подчеркнул Путин.
Полная версия интервью президента РФ выйдет в эфире днем в субботу.
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