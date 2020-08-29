ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин о Беларуси: исходим из того, что выборы состоялись

29.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг ― Sputnik. Кремль исходит из того, что выборы в Беларуси состоялись, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы исходим из того, что выборы состоялись", ― сказал российский лидер.

Анонс интервью президента РФ телеканал "Россия 1"показал в ночь на субботу. 

Первая часть интервью Владимира Путина вышла в эфир в четверг 27 августа. В ней в частности Путин сказал, что России небезразлично происходящее в соседней и самой близкой во всех смыслах стране, но это, прежде всего, дело белорусского народа. 

Кремль исходит из того, что всем участникам этого процесса хватит здравого смысла спокойно и без крайностей найти выход, добавил Путин.

© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин о Беларуси: если люди вышли на улицы, с этим надо считаться

"Конечно, если люди вышли на улицы, все должны с этим считаться, слышать это, реагировать. Кстати говоря, президент Беларуси и сказал, что он готов рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, принятия новой Конституции, проведения новых выборов и парламента, и президентских выборов на основе этой Конституции. Но за рамки действующей Конституции нельзя выходить", ― подчеркнул Путин.

Полная версия интервью президента РФ выйдет в эфире днем в субботу.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент РФ Владимир Путин озвучил позицию Москвы по ситуации в Беларуси после президентских выборов 9 августа.
 
Новости дня
Новости политики
 
Диппредставители стран Запада призвали прекратить насилие в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

28.08.2020
Mir24.TV Belarus
29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика