Путин о Беларуси: исходим из того, что выборы состоялись

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг ― Sputnik. Кремль исходит из того, что выборы в Беларуси состоялись, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы исходим из того, что выборы состоялись", ― сказал российский лидер.

Анонс интервью президента РФ телеканал "Россия 1"показал в ночь на субботу.

Первая часть интервью Владимира Путина вышла в эфир в четверг 27 августа. В ней в частности Путин сказал , что России небезразлично происходящее в соседней и самой близкой во всех смыслах стране, но это, прежде всего, дело белорусского народа.

Кремль исходит из того, что всем участникам этого процесса хватит здравого смысла спокойно и без крайностей найти выход , добавил Путин.

"Конечно, если люди вышли на улицы, все должны с этим считаться, слышать это, реагировать. Кстати говоря, президент Беларуси и сказал, что он готов рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, принятия новой Конституции, проведения новых выборов и парламента, и президентских выборов на основе этой Конституции. Но за рамки действующей Конституции нельзя выходить", ― подчеркнул Путин.

Полная версия интервью президента РФ выйдет в эфире днем в субботу.

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