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Акция солидарности на площади Независимости завершилась
29.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 авг – Sputnik. Акция солидарности, которая прошла в пятницу на площади Независимости в Минске, завершилась, передает корреспондент Sputnik с места событий.
Люди на площади напротив Красного костела начали собираться около 19:00, спустя некоторое время их уже было около 150 человек, преимущественно женщин. Участники акции собрались в цепь, поднимали руки, пели песни или просто молча стояли.
© Sputnik Юлия Балакирева
Сотрудники милиции, находившиеся на площади, неоднократно предупреждали собравшихся о неправомерности их действий, однако те не расходились. Затем к площади приехали автозаки и грузовики с ОМОНом, к этому времени многие протестующие уже успели разойтись. Нескольких мужчин-участников акции отвели в автозак, несмотря на просьбы женщин не задерживать их.
Правоохранители, находившиеся на площади, вели себя вежливо, при задержаниях силу не применяли.
Затем собравшихся, а их осталось уже около 50 человек, взяли в кольцо сотрудники ОМОНа, участники акции снова стали петь песни. Позже собравшимся разрешили разойтись, а у группы журналистов, находившихся на площади, проверили наличие аккредитации.
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Собравшихся неоднократно предупредили о неправомерности их действий, затем их в кольцо взяли сотрудники ОМОНа.
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