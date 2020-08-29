Старший сын Лукашенко дал советы оппонентам отца

Если страна находится в сложной ситуации, надо "взять себя в руки, поразмыслить хорошо, подумать и прийти к правильному мнению". Об этом заявил Виктор Лукашенко на провластном митинге возле «Минск-Арены» 28 августа. Помощник президента не уточнил, какое мнение считается правильным, но все это поняли.

Об этом сообщает телеграм-канал RT .

В пятницу белорусские чиновники-спортсмены участвовали в велопробеге. Среди них был и помощник президента по нацбезопасности Виктор Лукашенко. он сказал, что целью митинга является консолидации нации.

Он также назвал разделение народа нехарактерным для страны и попросил оппонентов своего отца «взять себя в руки».

«Вы знаете, надо взять себя в руки, поразмыслить хорошо, подумать и прийти к правильному мнению. Хорошо, когда разные мнения, я не сторонник единого какого-то. Очень даже хорошо, я всегда хотел бы, чтобы у нас разные мнения были и не совсем рядышком идущие. Но когда страна твоя находится в сложной ситуации, когда зависит судьба страны, надо быть едиными и стараться идти по правильному направлению», - заявил старший сын Лукашенко.

Как высказать единство, в чем заключается "правильное мнение", и куда "идти по правильному направлению", он не уточнил.

Быть "едиными" сейчас сложно

Напомним, в Беларуси продолжается противостояние людей к действующей власти, большой процент жителей страны считают, что выборы президента были несправедливыми.

По данным ЦИК, на выборах 9 августа Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Многие избиратели не согласны с такими результатами. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Ряд предприятий заявили о забастовке, рабочие выдвигают политические требования об отставке Лукашенко.

Разгоны демонстрантов двое суток после выборов сопровождались особой жестокостью со стороны правоохранителей. За первую неделю в Беларуси были задержаны порядка 7 тысяч человек. При этом далеко не все принимали участие в протестах, значительное количество арестованных попало за решетку случайно.

Вышедшие из СИЗО рассказывают о нечеловеческих условиях, в которых они находились, о пытках и издевательствах. Факты пыток выкладывают в интернет известные и уважаемые СМИ , которые ранее «не грешили» дезинформацией. Не верить этим фактам нет никаких оснований.

Известные люди Беларуси уходят с мест работы, поддерживают бастующих и требуют наказания для виновных в насилии.

Фото TUT.BY