|
Николаю Статкевичу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца
29.08.2020 10:43 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 29 августа. Оппозиционному политику Николаю Статкевичу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца, сообщила его жена Марина Адамович в "Фейсбуке".
"Процедуру" соблюли. А могли бы и не волноваться, без процедуры держать", — написала Адамович.
Статкевич был задержан 31 мая, когда направлялся на пикет по сбору подписей за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты у Комаровского рынка в Минске. На следующий день суд постановил арестовать его на 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Во время отбывания наказания ему назначили еще один 15-суточный арест.
8 июля Статкевичу предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Политика признали подозреваемым и арестовали.
30 июля Следственный комитет сообщил о новых обвинениях, предъявленных блогеру Сергею Тихановскому — мужу кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, а также Николаю Статкевичу и "иным лицам". По информации СК, в отношении Тихановского, Статкевича и других задержанных возбуждено дело по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к массовым беспорядкам).
19 августа стало известно, что Статкевича из СИЗО-1 МВД в Минске перевели в Жодино.
Правозащитники признали Статкевича политзаключенным.
БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 29 августа. Оппозиционному политику Николаю Статкевичу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца, сообщила его жена Марина Адамович в "Фейсбуке"....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)