Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 августа. Оппозиционному политику Николаю Статкевичу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца, сообщила его жена Марина Адамович в "Фейсбуке".

"Процедуру" соблюли. А могли бы и не волноваться, без процедуры держать", — написала Адамович.

Статкевич был задержан 31 мая, когда направлялся на пикет по сбору подписей за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты у Комаровского рынка в Минске. На следующий день суд постановил арестовать его на 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Во время отбывания наказания ему назначили еще один 15-суточный арест.

8 июля Статкевичу предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Политика признали подозреваемым и арестовали.

30 июля Следственный комитет сообщил о новых обвинениях, предъявленных блогеру Сергею Тихановскому — мужу кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, а также Николаю Статкевичу и "иным лицам". По информации СК, в отношении Тихановского, Статкевича и других задержанных возбуждено дело по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к массовым беспорядкам).

19 августа стало известно, что Статкевича из СИЗО-1 МВД в Минске перевели в Жодино.

Правозащитники признали Статкевича политзаключенным.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Николаю Статкевичу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца Минск, 29 августа. Оппозиционному политику Николаю Статкевичу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца, сообщила его жена Марина Адамович в "Фейсбуке"....

БелаПАН.