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Премьер-министр Литвы: Ответные санкции в первую очередь ударят по Беларуси

29.08.2020 12:43 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 августа. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что ответные санкции, которыми угрожает Литве Александр Лукашенко, в первую очередь ударят по его собственной стране.

"Трудно понять: насколько нужно цепляться за власть и ненавидеть свой народ, чтобы из-за затронутых амбиций решиться вредить своему государству и его гражданам", — приводит Delfi слова Сквернялиса, которые он написал в соцсети Facebook.

"Если решения, о которых сегодня говорит Лукашенко, будут приняты, они в первую очередь ударят по самой Беларуси", — добавил он.

Накануне глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что режим в Беларуси должен оценить экономическое положение своей страны и принять логичные решения.

По мнению Линкявичюса, угрозы Лукашенко принять меры в ответ на планируемые санкции Литвы и других стран ЕС из-за фальсификации президентских выборов и насилия в отношении мирных граждан являются "продолжением остальных его угроз".

"Естественно, что он идет ва-банк, защищается всеми понятными ему способами, — сказал Линкявичюс. — Какие-то его поступки неадекватны, но трудно давать какие-то оценки, это его естественное защитное поведение для сохранения своего поста, не обращая внимания ни на внутреннюю ситуацию, ни на давление международного сообщества".

Александр Лукашенко 28 августа заявил, что в ответ на литовские санкции Беларусь примет меры. "Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или Черное море торговать с Россией и прочее", — сказал Лукашенко, выступая во время посещения ООО "Савушкин-Орша".

Он добавил, что западные страны не смогут поставлять в Беларусь продукцию, на которую Россия ввела санкции. "По санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", — заявил Лукашенко.

"Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции", — сказал он.

В этом контексте он заявил, что дал поручение правительству по вопросу введения санкций в отношении Литвы. "Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", — предупредил Лукашенко.


Алексей Орешко, БелаПАН.  

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 29 августа. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что ответные санкции, которыми угрожает Литве Александр Лукашенко, в первую очередь ударят по его...
 
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