Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 августа. Россия признает прошедшие в Беларуси президентские выборы легитимными, а Александра Лукашенко — их победителем. Об этом, как передает ТАСС , президент РФ Владимир Путин заявил в интервью, показанном программой "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

"Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал, мы признали их легитимность, и, как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Все", — сказал Путин.

По его мнению, отказ представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ приехать на выборы в Беларусь дает основание подозревать, что позиция Запада в отношении этого процесса была заранее подготовлена. "Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выборами. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов", — сказал он.

По мнению Путина, кто-то может сомневаться в результатах белорусских выборов, однако "ничего идеального в мире не существует, ни в политике, ни в экономике, ни в социальной сфере". "Даже в природе нет ничего идеального, хотя это наиболее совершенная Богом созданная сфера. У меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневается, были абсолютно честны", — заявил российский президент.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путин: Россия признает прошедшие в Беларуси президентские выборы легитимными, а Лукашенко — их победителем Минск, 29 августа. Россия признает прошедшие в Беларуси президентские выборы легитимными, а Александра Лукашенко — их победителем. Об этом, как передает ТАСС,...

БелаПАН.