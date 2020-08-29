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Иностранных журналистов в Беларуси массово лишают аккредитации (обновлено)
29.08.2020 11:59 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 29 августа. Иностранных журналистов массово лишают аккредитации Министерства иностранных дел, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
В частности речь идет о трех задержанных накануне в Минске журналистах. Вместе с членом БАЖ Ильей Кузнецовым вечером 28 августа возле гостиницы "Минск" были задержаны Сергей Сергеев и Михаил Фомин, которые являются гражданами России. Все трое были аккредитованы в МИД Беларуси как журналисты немецкого общественно-правового телеканала ARD.
"Всех троих только что освободили. Все они лишены аккредитаций МИД. Как объяснили, решением межведомственной комиссии по обеспечению информационной безопасности", — сообщает БАЖ.
Граждан России Сергея Сергеева и Михаила Фомина высылают. Против Кузнецова составлен протокол за якобы участие в массовой акции. Дата рассмотрения неизвестна.
Помимо этого, по сведениям БАЖ, только что позвонили аккредитованным журналисткам британской мадиакорпорации ВВС Татьяне Мельничук и Татьяне Януцевич. Сообщили, что решением межведомственной комиссии по противодействию экстремизму их аккредитации в МИД аннулируются с сегодняшнего дня.
Обновление. "Радыё Свабода" сообщает, что решением этой же комиссии лишены аккредитации ее корреспонденты Алесь Дащинский, Олег Груздилович, Владимир Гридин, Александра Дынько.
По информации БАЖ, в списке тех, кому аннулированы аккредитации, также Василий Федосенко (Reuters), Сергей Гапон (AFP), Геннадий Шарипкин (RFi), Роман Васюкович ("Настоящее время").
Список дополняется.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 29 августа. Иностранных журналистов массово лишают аккредитации Министерства иностранных дел, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. В частности...
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