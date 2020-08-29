Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 августа. Иностранных журналистов массово лишают аккредитации Министерства иностранных дел, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

В частности речь идет о трех задержанных накануне в Минске журналистах. Вместе с членом БАЖ Ильей Кузнецовым вечером 28 августа возле гостиницы "Минск" были задержаны Сергей Сергеев и Михаил Фомин, которые являются гражданами России. Все трое были аккредитованы в МИД Беларуси как журналисты немецкого общественно-правового телеканала ARD.

"Всех троих только что освободили. Все они лишены аккредитаций МИД. Как объяснили, решением межведомственной комиссии по обеспечению информационной безопасности", — сообщает БАЖ.

Граждан России Сергея Сергеева и Михаила Фомина высылают. Против Кузнецова составлен протокол за якобы участие в массовой акции. Дата рассмотрения неизвестна.

Помимо этого, по сведениям БАЖ, только что позвонили аккредитованным журналисткам британской мадиакорпорации ВВС Татьяне Мельничук и Татьяне Януцевич. Сообщили, что решением межведомственной комиссии по противодействию экстремизму их аккредитации в МИД аннулируются с сегодняшнего дня.

Обновление. "Радыё Свабода" сообщает, что решением этой же комиссии лишены аккредитации ее корреспонденты Алесь Дащинский, Олег Груздилович, Владимир Гридин, Александра Дынько.

По информации БАЖ, в списке тех, кому аннулированы аккредитации, также Василий Федосенко (Reuters), Сергей Гапон (AFP), Геннадий Шарипкин (RFi), Роман Васюкович ("Настоящее время").

Список дополняется.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Иностранных журналистов в Беларуси массово лишают аккредитации (обновлено) Минск, 29 августа. Иностранных журналистов массово лишают аккредитации Министерства иностранных дел, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. В частности...

Алексей Орешко, БелаПАН.