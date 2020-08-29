Посольство РФ: лишенные аккредитации журналисты из России покинули Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг – Sputnik. Лишенные аккредитации в Беларуси российские журналисты покинули территорию республики, об этом сообщил посол России Дмитрий Мезенцев.

Глава диппредставительства РФ в Беларуси напомнил, что 28 августа правоохранительные органы в Минске провели проверку в целях установления личности сотрудников ряда иностранных СМИ, работающих на территории Беларуси.

"Журналисты, среди которых оказалось и четверо граждан России (сотрудники Associated Press и ARD), были проинформированы о том, что, в соответствии с постановлением Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере, у них отзываются аккредитации. Такое решение подразумевает обязательное завершение срока командировки в Беларусь", - пояснил Мезенцев.

Сотрудники посольства РФ оказали помощь лишенным аккредитации российским журналистам. В пятницу сообщалось, что в ближайшее время граждане России вернутся домой .

"Дипломаты посольства, оказывавшие нашим соотечественникам консульскую поддержку, обеспечили их переезд на территорию России, и только что они сообщили о пересечении госграницы", - рассказал в субботу Дмитрий Мезенцев.

Лишение аккредитации

Напомним, сегодня стало известно, что МИД Беларуси лишил аккредитации 18 иностранных журналистов, в том числе, граждан России. В списке оказались 18 журналистов, которые представляют в республике иностранные СМИ.

Решением межведомственной комиссии по противодействию экстремизму аккредитации в МИД аннулируются с сегодняшнего дня: журналистам ВВС Татьяне Мельничук и Татьяне Януцевич, корреспондентам Белорусской службы Радио Свободы Олегу Груздиловичу, Алесю Дащинскому, Владимиру Гридину и Александре Дынько, фотографу и оператору Reuters Василию Федосенко и Владимиру Костину, фотографу и журналисту Associated Press Сергею Грицу и Юрию Карманову, журналисту Deutsche Welle Александре Богуславской и журналисту RFi Геннадию Шапрыкину.

Также аккредитации лишены журналисты Agence France-Presse Сергей Гапон и Александр Гребенкин; ARD - Илья Кузнецов, Сергей Сергеев, Михаил Фомин; "Настоящее время" - Роман Васюкович.

До этого, 27 августа, милиция в Минске милиция задержала группу журналистов , которые собирались освещать очередную несанкционированную акцию сторонников оппозиции в центре города.

Позже в МВД пояснили, что представителей СМИ доставили в Октябрьское РУВД "для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности". Поздно вечером журналистов отпустили. В российском посольстве уточнили, что лишенные аккредитации журналисты должны будут вернуться домой.