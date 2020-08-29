Дипломаты США и ЕС осудили лишение журналистов аккредитации в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг – Sputnik. Дипломаты США и стран Евросоюза осудили решение белорусского МИД о лишении аккредитации иностранных журналистов, соответствующие заявления внешнеполитических ведомств и посольств опубликованы в субботу.

Обеспокоены преследованием журналистов

Посольство США в Беларуси призвало власти страны прекратить преследовать журналистов и блокировать интернет.

"Мы обеспокоены продолжающимся преследованием журналистов, блокировкой независимых СМИ и оппозиционных веб-сайтов, периодическими отключениями интернета и произвольными задержаниями мирных граждан, реализующих свои права на свободу собраний и слова", - подчеркнули в диппредставительстве США.

Американские дипломаты заявили, что поддерживают белорусов в их стремлении к проведению демократических реформ, а также в борьбе за уважение прав человека и основные свободы.

"Мы придерживаемся нашего долгосрочного обязательства поддерживать суверенитет и территориальную целостность Беларуси, а также стремление белорусского народа выбирать своих лидеров и выбирать свой собственный путь без внешнего вмешательства", - говорится в заявлении посольства.

ЕС: осуждаем лишение аккредитации журналистов

Министерство иностранных дел Австрии осудило лишение аккредитации журналистов в Беларуси. По мнению австрийских дипломатов, действия властей Беларуси - это покушение на свободу СМИ.

"Лишение журналистов, в том числе тех, кто работает на иностранные СМИ, аккредитации - беспрецедентная атака на свободу прессы. Австрия осуждает эту грубую попытку помешать объективному освещению событий и призывает белорусские власти незамедлительно прекратить преследование журналистов", - такое сообщение разместили в официальном аккаунте в МИД Австрии в Twitter.

В своем Twitter о ситуации с преследованием журналистов в Беларуси высказался министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич. Он также осудил действия МИД Беларуси и призвал ОБСЕ отреагировать на это.

"Я осуждаю белорусские власти за то, что они задерживают журналистов и лишают многих из них журналистских удостоверений. Как член ОБСЕ Белоруссия обязана уважать свободу средств массовой информации. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ должен немедленно отреагировать", - написал Ринкевичс.

С чего все началось

Напомним, сегодня стало известно, что МИД Беларуси лишил аккредитации 18 иностранных журналистов, в том числе, граждан России. В списке оказались 18 журналистов, которые представляют в республике иностранные СМИ.

Решением межведомственной комиссии по противодействию экстремизму аккредитации в МИД аннулируются с сегодняшнего дня: журналистам ВВС Татьяне Мельничук и Татьяне Януцевич, корреспондентам Белорусской службы Радио Свободы Олегу Груздиловичу, Алесю Дащинскому, Владимиру Гридину и Александре Дынько, фотографу и оператору Reuters Василию Федосенко и Владимиру Костину, фотографу и журналисту Associated Press Сергею Грицу и Юрию Карманову, журналисту Deutsche Welle Александре Богуславской и журналисту RFi Геннадию Шапрыкину.

Также аккредитации лишены журналисты Agence France-Presse Сергей Гапон и Александр Гребенкин; ARD - Илья Кузнецов, Сергей Сергеев, Михаил Фомин; "Настоящее время" - Роман Васюкович.

До этого, 27 августа, милиция в Минске милиция задержала группу журналистов , которые собирались освещать очередную несанкционированную акцию сторонников оппозиции в центре города.

Позже в МВД пояснили, что представителей СМИ доставили в Октябрьское РУВД "для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности". Поздно вечером журналистов отпустили. В российском посольстве уточнили, что лишенные аккредитации журналисты должны будут вернуться домой.