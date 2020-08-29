ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дипломаты США и ЕС осудили лишение журналистов аккредитации в Беларуси

29.08.2020 16:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг – Sputnik. Дипломаты США и стран Евросоюза осудили решение белорусского МИД о лишении аккредитации иностранных журналистов, соответствующие заявления внешнеполитических ведомств и посольств опубликованы в субботу.

Обеспокоены преследованием журналистов

Посольство США в Беларуси призвало власти страны прекратить преследовать журналистов и блокировать интернет.

"Мы обеспокоены продолжающимся преследованием журналистов, блокировкой независимых СМИ и оппозиционных веб-сайтов, периодическими отключениями интернета и произвольными задержаниями мирных граждан, реализующих свои права на свободу собраний и слова", - подчеркнули в диппредставительстве США.

Американские дипломаты заявили, что поддерживают белорусов в их стремлении к проведению демократических реформ, а также в борьбе за уважение прав человека и основные свободы.

"Мы придерживаемся нашего долгосрочного обязательства поддерживать суверенитет и территориальную целостность Беларуси, а также стремление белорусского народа выбирать своих лидеров и выбирать свой собственный путь без внешнего вмешательства", - говорится в заявлении посольства.

ЕС: осуждаем лишение аккредитации журналистов

Министерство иностранных дел Австрии осудило лишение аккредитации журналистов в Беларуси. По мнению австрийских дипломатов, действия властей Беларуси - это покушение на свободу СМИ.

© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
БАЖ требует возбудить уголовное дело за помехи силовиков в работе журналистов

"Лишение журналистов, в том числе тех, кто работает на иностранные СМИ, аккредитации - беспрецедентная атака на свободу прессы. Австрия осуждает эту грубую попытку помешать объективному освещению событий и призывает белорусские власти незамедлительно прекратить преследование журналистов", - такое сообщение разместили в официальном аккаунте в МИД Австрии в Twitter.

В своем Twitter о ситуации с преследованием журналистов в Беларуси высказался министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич. Он также осудил действия МИД Беларуси и призвал ОБСЕ отреагировать на это.

"Я осуждаю белорусские власти за то, что они задерживают журналистов и лишают многих из них журналистских удостоверений. Как член ОБСЕ Белоруссия обязана уважать свободу средств массовой информации. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ должен немедленно отреагировать", - написал Ринкевичс.

С чего все началось

Напомним, сегодня стало известно, что МИД Беларуси лишил аккредитации 18 иностранных журналистов, в том числе, граждан России. В списке оказались 18 журналистов, которые представляют в республике иностранные СМИ.

Решением межведомственной комиссии по противодействию экстремизму аккредитации в МИД аннулируются с сегодняшнего дня: журналистам ВВС Татьяне Мельничук и Татьяне Януцевич, корреспондентам Белорусской службы Радио Свободы Олегу Груздиловичу, Алесю Дащинскому, Владимиру Гридину и Александре Дынько, фотографу и оператору Reuters Василию Федосенко и Владимиру Костину, фотографу и журналисту Associated Press Сергею Грицу и Юрию Карманову, журналисту Deutsche Welle Александре Богуславской и журналисту RFi Геннадию Шапрыкину.

Также аккредитации лишены журналисты Agence France-Presse Сергей Гапон и Александр Гребенкин; ARD - Илья Кузнецов, Сергей Сергеев, Михаил Фомин; "Настоящее время" - Роман Васюкович.

До этого, 27 августа, милиция в Минске милиция задержала группу журналистов, которые собирались освещать очередную несанкционированную акцию сторонников оппозиции в центре города.

Позже в МВД пояснили, что представителей СМИ доставили в Октябрьское РУВД "для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности". Поздно вечером журналистов отпустили. В российском посольстве уточнили, что лишенные аккредитации журналисты должны будут вернуться домой. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу стало известно, что МИД Беларуси лишил аккредитации 18 иностранных журналистов, в том числе, граждан России.
 
Новости дня
Новости политики
 
Путин о выборах в Беларуси: ничего идеального не бывает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

28.08.2020
Mir24.TV Belarus
29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика