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Депутат Гайдукевич: чиновники не должны бояться признавать ошибки
30.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 авг – Sputnik. Власти Беларуси и граждане, имеющие альтернативную точку зрения, должны наладить диалог, чтобы разрешить сложившуюся в республике внутриполитическую ситуацию, заявил в субботу в эфире телеканала "Беларусь-1" депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич.
© Sputnik / Алексей Никольский
"Никакой альтернативы диалогу я не вижу, только диалог, и он должен строиться на взаимоуважении, без ультиматумов и посредников. Мы должны его вести, и желание должно быть – и у власти, и у тех, кто имеет альтернативную точку зрения", – сказал он.
По словам парламентария, сейчас всем нужно сконцентрироваться на том, как сделать жизнь в Беларуси лучше и найти ответы на наболевшие вопросы.
"Не бояться, не прятаться. Чиновники сейчас должны более активную позицию занимать, выходить к людям, объяснять, в том числе не бояться признавать ошибки", – заявил он.
Гайдукевич уточнил, что белорусы снова должны стать единой нацией и могли себя безопасно чувствовать и на улицах, и дома.
"Этого еще не настало. А чтобы это настало, нужен диалог, политические реформы, никакой агрессии не должно быть. Все должны признавать ошибки: во всем всегда виноваты политики, а не люди, поэтому мы сейчас должны садиться и в правовом поле все решать", – заключил он.
Напомним,
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Парламентарий полагает, что белорусы снова должны стать единой нацией и могли себя безопасно чувствовать и на улицах, и дома.
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