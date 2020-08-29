Депутат Гайдукевич: чиновники не должны бояться признавать ошибки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг – Sputnik. Власти Беларуси и граждане, имеющие альтернативную точку зрения, должны наладить диалог, чтобы разрешить сложившуюся в республике внутриполитическую ситуацию, заявил в субботу в эфире телеканала "Беларусь-1" депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич.

"Никакой альтернативы диалогу я не вижу, только диалог, и он должен строиться на взаимоуважении, без ультиматумов и посредников. Мы должны его вести, и желание должно быть – и у власти, и у тех, кто имеет альтернативную точку зрения", – сказал он.

По словам парламентария, сейчас всем нужно сконцентрироваться на том, как сделать жизнь в Беларуси лучше и найти ответы на наболевшие вопросы.

"Не бояться, не прятаться. Чиновники сейчас должны более активную позицию занимать, выходить к людям, объяснять, в том числе не бояться признавать ошибки", – заявил он.

Гайдукевич уточнил, что белорусы снова должны стать единой нацией и могли себя безопасно чувствовать и на улицах, и дома.

"Этого еще не настало. А чтобы это настало, нужен диалог, политические реформы, никакой агрессии не должно быть. Все должны признавать ошибки: во всем всегда виноваты политики, а не люди, поэтому мы сейчас должны садиться и в правовом поле все решать", – заключил он.

Напомним, протесты начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых по официальным данным ЦИК победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. До 13 августа протесты жестко подавлялись силовиками, в общей сложности были задержаны порядка 7 тысяч человек, многие пострадали. Однако позднее протесты приобрели мирный характер. Сторонники действующего президента также стали проводить акции в его поддержку по всей стране.

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