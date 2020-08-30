ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Минимизируем риски": редакция kyky.org временно уехала из страны

30.08.2020 10:03 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Главред kyky.org Анастасия Рогатко с несколькими журналистами издания вынуждены были уехать из страны из-за давления властей.

Информация об этом появилась на onliner.by 29 августа вечером.

Рогатко сообщила, что решение было принято в ночь, когда был задержан и не отпущен из ДРФ Александр Василевич. Это владелец рекламного агентства Vondel/Hepta, галереи «Ў», соучредитель  и партнер kyky.org и The Village. В этот день прошли обыски у директора kyky.org Саши Романовой, которой уже не было в Беларуси.

В четверг обыски проходили в редакциях kyky и The Village, в офисах и домах родственников и директоров компаний, к которым имеет отношение Василевич. Хотя прямой угрозы членам редакции пока не было, «забрали только пару рабочих ноутбуков», руководство редакции решило минимизировать риски и покинуть на время Беларусь.

«Я не думаю, что журналистам физически опасно быть в Беларуси, но, на мой взгляд, мы, выехав сами, не имели морального права не предложить им сделать то же самое. Плюс ребята работают как никогда много, но мы никогда не знаем, кто окажется следующим заблокированным медиа. Всем нужны силы и уверенность, что завтра у тебя не изымут компьютер в офисе», - сообщила Рогатко.

Напомним, в стране после выборов проходят уже в течение трех недель проходят акции протеста против результатов выборов, которые сопросождаются разгонами правоохранителей и многочисленными задержаниями. По решению властей отключают интернет и блокируют независимые СМИ. Накануне в списку пробивились Naviny.by и nn.by.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главред kyky.org Анастасия Рогатко с несколькими журналистами издания вынуждены были уехать из страны из-за давления властей.
 
Новости дня
Новости политики
 
Депутат Гайдукевич: чиновники не должны бояться признавать ошибки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

29.08.2020
Mir24.TV Belarus
30.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика