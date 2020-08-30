"Минимизируем риски": редакция kyky.org временно уехала из страны

Главред kyky.org Анастасия Рогатко с несколькими журналистами издания вынуждены были уехать из страны из-за давления властей.

Информация об этом появилась на onliner.by 29 августа вечером.

Рогатко сообщила, что решение было принято в ночь, когда был задержан и не отпущен из ДРФ Александр Василевич. Это владелец рекламного агентства Vondel/Hepta, галереи «Ў», соучредитель и партнер kyky.org и The Village. В этот день прошли обыски у директора kyky.org Саши Романовой, которой уже не было в Беларуси.

В четверг обыски проходили в редакциях kyky и The Village, в офисах и домах родственников и директоров компаний, к которым имеет отношение Василевич. Хотя прямой угрозы членам редакции пока не было, «забрали только пару рабочих ноутбуков», руководство редакции решило минимизировать риски и покинуть на время Беларусь.

«Я не думаю, что журналистам физически опасно быть в Беларуси, но, на мой взгляд, мы, выехав сами, не имели морального права не предложить им сделать то же самое. Плюс ребята работают как никогда много, но мы никогда не знаем, кто окажется следующим заблокированным медиа. Всем нужны силы и уверенность, что завтра у тебя не изымут компьютер в офисе», - сообщила Рогатко.