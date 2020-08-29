Глава МИД Великобритании осудил нападки белорусских властей на свободу прессы

Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 августа. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил действия властей Беларуси, направленные против свободы прессы. Об этом он написал на своей странице в " Твиттере ".

"Белорусские власти продолжают преследовать Би-би-си, местные и международные СМИ, лишая их аккредитации, [необходимой] для ведения репортажей из Беларуси. Я осуждаю эти явные нападки на свободу прессы", — заявил глава британской дипломатии.

29 августа стало известно, что иностранных журналистов и работающих на зарубежные СМИ белорусских журналистов массово лишают аккредитации Министерства иностранных дел Беларуси.

Аннулированы аккредитации Ильи Кузнецова, Сергея Сергеева и Михаила Фомина (граждане РФ, корреспонденты немецкого телеканала ARD), Татьяны Мельничук и Татьяны Януцевич (Би-би-си), Алеся Дащинского, Олега Груздиловича, Владимира Гридина и Александры Дынько ("Радыё Свабода"), Василия Федосенко и Владимира Костина (Reuters), Сергея Гапона и Александра Гребенкина (AFP), Сергея Грица и Юрия Карманова (Associated Press), Геннадия Шарипкина (RFI), Романа Васюковича ("Настоящее время").

Решение о лишении журналистов аккредитации МИД приняла межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере. Она была создана по указу Александра Лукашенко в 2017 году. В ее состав входят представители руководства Совета безопасности, Администрации президента, Комитета госбезопасности, Министерства обороны, Министерства информации, других госструктур.

Исполняющая обязанности президента медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Дейзи Синделар выступила с заявлением относительно лишения аккредитации корреспондентов "Радыё Свабода". "Лишение наших журналистов аккредитации без каких-либо оснований или причин является отчаянным шагом авторитарного правительства по подавлению независимых СМИ и жесткому контролю доступа к достоверной информации в Беларуси. Это нарушение международных стандартов и нападение на белорусский народ, который на нас рассчитывает", — подчеркнула она.

Действия властей Беларуси в отношении журналистов резко осудила Австрия. "Лишение журналистов, в том числе работающих на иностранные СМИ, аккредитации — это беспрецедентное нападение на свободу СМИ, — говорится в сообщении на странице внешнеполитического ведомства страны в "Твиттере". — Австрия осуждает эту вопиющую попытку пресечения объективного освещения событий и призывает белорусские власти немедленно прекратить преследование журналистов".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава МИД Великобритании осудил нападки белорусских властей на свободу прессы Минск, 29 августа. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил действия властей Беларуси, направленные против свободы прессы. Об этом он написал на...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.