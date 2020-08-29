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Глава МИД Великобритании осудил нападки белорусских властей на свободу прессы
30.08.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 29 августа. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил действия властей Беларуси, направленные против свободы прессы. Об этом он написал на своей странице в "
"Белорусские власти продолжают преследовать Би-би-си, местные и международные СМИ, лишая их аккредитации, [необходимой] для ведения репортажей из Беларуси. Я осуждаю эти явные нападки на свободу прессы", — заявил глава британской дипломатии.
29 августа стало известно, что иностранных журналистов и работающих на зарубежные СМИ белорусских журналистов массово лишают аккредитации Министерства иностранных дел Беларуси.
Аннулированы аккредитации Ильи Кузнецова, Сергея Сергеева и Михаила Фомина (граждане РФ, корреспонденты немецкого телеканала ARD), Татьяны Мельничук и Татьяны Януцевич (Би-би-си), Алеся Дащинского, Олега Груздиловича, Владимира Гридина и Александры Дынько ("Радыё Свабода"), Василия Федосенко и Владимира Костина (Reuters), Сергея Гапона и Александра Гребенкина (AFP), Сергея Грица и Юрия Карманова (Associated Press), Геннадия Шарипкина (RFI), Романа Васюковича ("Настоящее время").
Решение о лишении журналистов аккредитации МИД приняла межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере. Она была создана по указу Александра Лукашенко в 2017 году. В ее состав входят представители руководства Совета безопасности, Администрации президента, Комитета госбезопасности, Министерства обороны, Министерства информации, других госструктур.
Исполняющая обязанности президента медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Дейзи Синделар выступила с заявлением относительно лишения аккредитации корреспондентов "Радыё Свабода". "Лишение наших журналистов аккредитации без каких-либо оснований или причин является отчаянным шагом авторитарного правительства по подавлению независимых СМИ и жесткому контролю доступа к достоверной информации в Беларуси. Это нарушение международных стандартов и нападение на белорусский народ, который на нас рассчитывает", — подчеркнула она.
Действия властей Беларуси в отношении журналистов резко осудила Австрия. "Лишение журналистов, в том числе работающих на иностранные СМИ, аккредитации — это беспрецедентное нападение на свободу СМИ, — говорится в сообщении на странице внешнеполитического ведомства страны в "Твиттере". — Австрия осуждает эту вопиющую попытку пресечения объективного освещения событий и призывает белорусские власти немедленно прекратить преследование журналистов".
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 29 августа. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил действия властей Беларуси, направленные против свободы прессы. Об этом он написал на...
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