Задержаны еще несколько представителей бизнеса

29 августа стало известно и задержании совладельцев компаний «Терра Маркетинг Групп» и «Спецпроекты Терра Групп» Виталия Кривко и Андрея Ярошевича. Об этом написала на своей странице в Facebook директор спецпроектов в ивент-агентстве Terra Group Ия Коломенцева.

Вечером 28 августа Виталий Кривко и Андрей Ярошевич, совладельцы компаний «Терра Маркетинг Групп» и «Спецпроекты Терра Групп», с семьями отдыхали у Виталия дома. Когда Кривко кто-то позвонил с неизвестного номера и сказал, что случайно зацепил во дворе его автомобиль, оба спустились проверить, что там произошло. Тогда их и забрали неизвестные, рассказала их партнер по бизнесу Ия Коломенцева TUT.BY . Позже стало известно, что друзей увезли в Департамент финансовых расследований.

«Ночь провели в ДФР, сейчас Виталик вроде на Окрестина, Андрей неизвестно. Адвокатов не пустили. В квартирах и машинах все обыскали, пошли с обыском по компаниям, даже салон красоты жены Виталика обыскали прямо ночью с пятницы на субботу. За директором "Терры" тоже приходили, дома не застали», - рассказала Ия.

Отметим, что Виталий Кривко входит в состав Координационного совета в качестве представителя ивент-сообщества.

Накануне вечером стало известно, что главред kyky.org Анастасия Рогатко с несколькими журналистами издания вынуждены были уехать из страны из-за давления властей. Рогатко сообщила, что решение было принято в ночь, когда был задержан и не отпущен из ДРФ Александр Василевич. Это владелец рекламного агентства Vondel/Hepta, галереи «Ў», соучредитель kyky.org и The Village Александра Василевича.

Напомним, в стране после выборов проходят уже в течение трех недель проходят акции протеста против результатов выборов, которые сопросождаются разгонами правоохранителей и многочисленными задержаниями. По решению властей отключают интернет и блокируют независимые СМИ. Накануне в списку пробивились Naviny.by и nn.by.

На фото Виталий Кривко