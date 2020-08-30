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Выборы в парламент проходят в Черногории

30.08.2020 10:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 авг - Sputnik. Участки на выборах в Скупщину (однопалатный парламент) открылись в воскресенье утром в Черногории, сообщила государственная избирательная комиссия.

По данным избиркома, правом голоса на выборах обладают 540 тысяч человек из примерно 620 тысяч граждан страны. Участки открыты с 7:00 (8:00 по минскому) до 20:00 (21:00 по минскому), всего их 1 217. По всей стране выбирают представителей в парламент, а в пяти муниципалитетах, включая туристическую столицу страны Будву, также представителей в местные органы власти. За 81 кресло в однопалатном парламенте Черногории борются 11 партий и коалиций.

На участках обязательны маски, дезинфекция рук и поверхностей и соблюдение дистанции из-за COVID-19. 

Впервые за 30 лет по итогам выборов может пошатнуться власть правящей Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича. Последнее августовское исследование Центра за демократию и права человека (CEDEM) показало, что за правящую ДПС готовы проголосовать 35,5% граждан. Вместе с традиционными коалиционными партнерами и партиями нацменьшинств набралось 48% симпатий граждан, что является их минимальным показателем за 30 лет.

Оппозиции, к которой помимо коалиции во главе с Демократическим фронтом относятся партия "Демократы", гражданское движение URA и бывшие многолетние партнеры Джукановича – Социал-демократическая партия (SDP), предпочтения отдали 52% опрошенных.

ГИК аккредитовала немногим более 2 тысяч наблюдателей, из которых 265 иностранных, включая миссию ОБСЕ.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным местного избиркома, правом голоса на выборах обладают 540 тысяч человек из примерно 620 тысяч граждан страны.
 
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