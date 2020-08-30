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Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко
30.08.2020 12:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин позвонил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
© Sputnik / Сергей Гунеев
Президент РФ поздравил главу белорусского государства с днем рождения. Лукашенко родился 30 августа 1954 года в городском поселке Копысь Оршанского района Витебской области. Такая дата фигурировала в его официальной биографии до 2010 года. И хотя сейчас на официальном сайте главы государства днем его рождения значится 31 августа (тогда же отмечает день рождения его младший сын Николай), многие мировые лидеры продолжают его поздравлять 30-го числа.
В ходе беседы президенты также затронули общую ситуацию в Беларуси. Отдельно Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили обстановку вокруг страны.
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Поводом для звонка стал день рождения главы белорусского государства: Александру Лукашенко в воскресенье исполнилось 66 лет.
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