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Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко

30.08.2020 12:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 авг  - Sputnik. Президент России Владимир Путин позвонил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко, сообщает Telegram-канал "Пул Первого". 

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Президент РФ поздравил главу белорусского государства с днем рождения. Лукашенко родился 30 августа 1954 года в городском поселке Копысь Оршанского района Витебской области. Такая дата фигурировала в его официальной биографии до 2010 года. И хотя сейчас на официальном сайте главы государства днем его рождения значится 31 августа (тогда же отмечает день рождения его младший сын Николай), многие мировые лидеры продолжают его поздравлять 30-го числа.

В ходе беседы президенты также затронули общую ситуацию в Беларуси. Отдельно Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили обстановку вокруг страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Поводом для звонка стал день рождения главы белорусского государства: Александру Лукашенко в воскресенье исполнилось 66 лет.
 
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