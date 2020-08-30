ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Со стороны КГБ на демонстрантов идут силовики со щитами, движется военная спецтехника

30.08.2020 14:43 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 августа. Со стороны КГБ в сторону Октябрьской площади на демонстрантов начала двигаться военная спецтехника — заградительные машины "Рубеж", за ними — водометы.

Пешеходная часть перекрыта ОМОНом и силовиками в полной боевой амуниции. Люди скандируют "Дай дорогу!".

Силовики получили команду на движение вперед. Они идут на демонстрантов, стуча щитами.

Журналистов выпустили за оцепление ОМОН. 

Часть людей пошла по улице Ленина. Во дворах проспекта много силовиков.


Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 30 августа. Со стороны КГБ в сторону Октябрьской площади на демонстрантов начала двигаться военная спецтехника — заградительные машины "Рубеж", за ними...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко и Путин договорились встретиться в ближайшее время
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

29.08.2020
Mir24.TV Belarus
30.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика