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Со стороны КГБ на демонстрантов идут силовики со щитами, движется военная спецтехника
30.08.2020 14:43 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 30 августа. Со стороны КГБ в сторону Октябрьской площади на демонстрантов начала двигаться военная спецтехника — заградительные машины "Рубеж", за ними — водометы.
Пешеходная часть перекрыта ОМОНом и силовиками в полной боевой амуниции. Люди скандируют "Дай дорогу!".
Силовики получили команду на движение вперед. Они идут на демонстрантов, стуча щитами.
Журналистов выпустили за оцепление ОМОН.
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 30 августа. Со стороны КГБ в сторону Октябрьской площади на демонстрантов начала двигаться военная спецтехника — заградительные машины "Рубеж", за ними...
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