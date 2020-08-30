Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 августа. Тысячи участников "Марша мира и независимости" оказались заблокированы силовиками на участке от здания КГБ до перекрестка проспекта с улицей Ленина.



По оценкам журналистов, здесь около десятка тысяч человек. Силовики пока не предпринимают никаких действий.

Отдельных прохожих пропускают через оцепление в сторону Главпочтамта.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тысячи демонстрантов заблокированы силовиками на участке от КГБ до перекрестка проспекта с ул. Ленина Минск, 30 августа. Тысячи участников "Марша мира и независимости" оказались заблокированы силовиками на участке от здания КГБ до перекрестка проспекта с улицей...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.