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Тысячи демонстрантов заблокированы силовиками на участке от КГБ до перекрестка проспекта с ул. Ленина
30.08.2020 15:19 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 30 августа. Тысячи участников "Марша мира и независимости" оказались заблокированы силовиками на участке от здания КГБ до перекрестка проспекта с улицей Ленина.
Отдельных прохожих пропускают через оцепление в сторону Главпочтамта.
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
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Тысячи демонстрантов заблокированы силовиками на участке от КГБ до перекрестка проспекта с ул. Ленина
Минск, 30 августа. Тысячи участников "Марша мира и независимости" оказались заблокированы силовиками на участке от здания КГБ до перекрестка проспекта с улицей...
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