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Тысячи демонстрантов заблокированы силовиками на участке от КГБ до перекрестка проспекта с ул. Ленина

30.08.2020 15:19 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 августа. Тысячи участников "Марша мира и независимости" оказались заблокированы силовиками на участке от здания КГБ до перекрестка проспекта с улицей Ленина.

По оценкам журналистов, здесь около десятка тысяч человек. Силовики пока не предпринимают никаких действий.

Отдельных прохожих пропускают через оцепление в сторону Главпочтамта.


Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.  
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 30 августа. Тысячи участников "Марша мира и независимости" оказались заблокированы силовиками на участке от здания КГБ до перекрестка проспекта с улицей...
 
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