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Лукашенко и Путин договорились встретиться в ближайшее время

30.08.2020 13:21 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 августа. Александр Лукашенко и Владимир Путин планируют встретиться в ближайшее время. Как сообщил телеграм-канал "Пул Первого", об этом они договорились 30 августа в ходе телефонного разговора.

Встреча состоится во время визита Лукашенко в Москву.

Лукашенко и Путин, сообщает "Пул Первого", также обсудили "самые актуальные на сегодняшний день вопросы, в том числе двустороннего сотрудничества, а также ситуацию внутри и вокруг Беларуси".

В свою очередь пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе телефонного разговора президент России "тепло поздравил Александра Лукашенко с днем рождения".

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям, — отметила пресс-служба. — Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве".


Марина Носова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 30 августа. Александр Лукашенко и Владимир Путин планируют встретиться в ближайшее время. Как сообщил телеграм-канал "Пул Первого", об этом они договорились 30...
 
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