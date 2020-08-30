Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 августа. Александр Лукашенко и Владимир Путин планируют встретиться в ближайшее время. Как сообщил телеграм-канал "Пул Первого", об этом они договорились 30 августа в ходе телефонного разговора.

Встреча состоится во время визита Лукашенко в Москву.

Лукашенко и Путин, сообщает "Пул Первого", также обсудили "самые актуальные на сегодняшний день вопросы, в том числе двустороннего сотрудничества, а также ситуацию внутри и вокруг Беларуси".

В свою очередь пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе телефонного разговора президент России "тепло поздравил Александра Лукашенко с днем рождения".

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям, — отметила пресс-служба. — Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко и Путин договорились встретиться в ближайшее время Минск, 30 августа. Александр Лукашенко и Владимир Путин планируют встретиться в ближайшее время. Как сообщил телеграм-канал "Пул Первого", об этом они договорились 30...

Марина Носова, БелаПАН.