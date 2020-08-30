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Лукашенко и Путин договорились встретиться в ближайшее время
30.08.2020 13:21 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 30 августа. Александр Лукашенко и Владимир Путин планируют встретиться в ближайшее время. Как сообщил телеграм-канал "Пул Первого", об этом они договорились 30 августа в ходе телефонного разговора.
Встреча состоится во время визита Лукашенко в Москву.
Лукашенко и Путин, сообщает "Пул Первого", также обсудили "самые актуальные на сегодняшний день вопросы, в том числе двустороннего сотрудничества, а также ситуацию внутри и вокруг Беларуси".
В свою очередь пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе телефонного разговора президент России "тепло поздравил Александра Лукашенко с днем рождения".
"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям, — отметила пресс-служба. — Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве".
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 30 августа. Александр Лукашенко и Владимир Путин планируют встретиться в ближайшее время. Как сообщил телеграм-канал "Пул Первого", об этом они договорились 30...
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