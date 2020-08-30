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На проспекте Независимости происходит задержание демонстрантов

30.08.2020 15:19 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 августа. На проспекте Независимости продолжается задержание мирных демонстрантов.

Корреспондент БелаПАН видел задержание более десятка мужчин. Задержанные не сопротивляются силовикам. Некоторые женщины пытаются отбить своих мужчин, в ответ силовики советуют им идти домой.

Часть демонстрантов начали движение в сторону улиц Ленина и Немиги.


Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.  
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 30 августа. На проспекте Независимости продолжается задержание мирных демонстрантов. Корреспондент БелаПАН видел задержание более десятка мужчин....
 
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