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На проспекте Независимости происходит задержание демонстрантов
30.08.2020 15:19 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 30 августа. На проспекте Независимости продолжается задержание мирных демонстрантов.
Корреспондент БелаПАН видел задержание более десятка мужчин. Задержанные не сопротивляются силовикам. Некоторые женщины пытаются отбить своих мужчин, в ответ силовики советуют им идти домой.
Часть демонстрантов начали движение в сторону улиц Ленина и Немиги.
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 30 августа. На проспекте Независимости продолжается задержание мирных демонстрантов. Корреспондент БелаПАН видел задержание более десятка мужчин....
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