Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 августа. Многотысячная колонна демонстрантов движется в сторону стелы "Минск — город-герой".



Люди, которые стояли на проспекте Независимости в районе Октябрьской площади и цирка, тоже направились в сторону проспекта Победителей.



Очевидцы сообщают, что проспект Победителей перекрыт в районе Дворца Независимости.



В центре города начались проблемы с мобильным интернетом и телефонной связью.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Многотысячная колонна демонстрантов движется в сторону стелы "Минск — город-герой" Минск, 30 августа. Многотысячная колонна демонстрантов движется в сторону стелы "Минск — город-герой". Люди, которые стояли на проспекте Независимости в районе...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.