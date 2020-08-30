|
Многотысячная колонна демонстрантов движется в сторону стелы "Минск — город-герой"
30.08.2020 15:55 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 30 августа. Многотысячная колонна демонстрантов движется в сторону стелы "Минск — город-герой".
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 30 августа. Многотысячная колонна демонстрантов движется в сторону стелы "Минск — город-герой". Люди, которые стояли на проспекте Независимости в районе...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)