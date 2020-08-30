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Правозащитники сообщили первые имена задержанных в ходе сегодняшнего марша в Минске
30.08.2020 16:35 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 30 августа. Правозащитники
Иван Шило — известный в недавнем прошлом активист оппозиции. Владислав Татур — возможно, уволившийся с белорусского телевидения спортивный комментатор. БелаПАН пытается выяснить, он ли это.
Кроме того, в Пинске задержан и доставлен в горотдел милиции Виктор Антоник.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 30 августа. Правозащитники опубликовали имена и фамилии 11 задержанных во время «Марша за мир и независимость».Это — Егор Ахрем, Антон Еременко,...
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