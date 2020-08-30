Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 августа. Правозащитники опубликовали имена и фамилии 11 задержанных во время «Марша за мир и независимость».

Это — Егор Ахрем, Антон Еременко, Игнат Запрудский, Игорь Запрудский, Андрей Кляшторный, Ярослав Лысковец, Станислав Пригодич, Василий Пупко, Сергей Супранович, Владислав Татур и Иван Шило.

Иван Шило — известный в недавнем прошлом активист оппозиции. Владислав Татур — возможно, уволившийся с белорусского телевидения спортивный комментатор. БелаПАН пытается выяснить, он ли это.

Кроме того, в Пинске задержан и доставлен в горотдел милиции Виктор Антоник.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правозащитники сообщили первые имена задержанных в ходе сегодняшнего марша в Минске Минск, 30 августа. Правозащитники опубликовали имена и фамилии 11 задержанных во время «Марша за мир и независимость».Это — Егор Ахрем, Антон Еременко,...

Дмитрий Власов, БелаПАН.