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Десятки тысяч демонстрантов заполнили весь участок от пересечения пр. Независимости с ул. Ленина до цирка

30.08.2020 15:55 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 августа. Десятки тысяч демонстрантов заполнили все пространство на участке от пересечения проспекта Независимости с улицей Ленина до здания цирка. Люди идут и по проезжей, и по пешеходной части.

По оценке журналистов, здесь находится около 50 тысяч человек. Многочисленный поток демонстрантов также двинулся в сторону Немиги.

Цепь силовиков развернута в сторону Октябрьской площади. За ними — военная спецтехника: заградительные машины "Рубеж", водометы. Часть автозаков направилась в сторону Немиги.

Демонстранты стоят лицом к силовикам, некоторые — фотографируются на фоне спецтехники.

Тем временем очевидцы сообщают, что проспект Победителей в районе Дворца Независимости перекрыт.


Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 30 августа. Десятки тысяч демонстрантов заполнили все пространство на участке от пересечения проспекта Независимости с улицей Ленина до здания цирка. Люди...
 
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