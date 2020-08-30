|
Десятки тысяч демонстрантов заполнили весь участок от пересечения пр. Независимости с ул. Ленина до цирка
30.08.2020 15:55 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 30 августа. Десятки тысяч демонстрантов заполнили все пространство на участке от пересечения проспекта Независимости с улицей Ленина до здания цирка. Люди идут и по проезжей, и по пешеходной части.
Цепь силовиков развернута в сторону Октябрьской площади. За ними — военная спецтехника: заградительные машины "Рубеж", водометы. Часть автозаков направилась в сторону Немиги.
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Десятки тысяч демонстрантов заполнили весь участок от пересечения пр. Независимости с ул. Ленина до цирка
Минск, 30 августа. Десятки тысяч демонстрантов заполнили все пространство на участке от пересечения проспекта Независимости с улицей Ленина до здания цирка. Люди...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)