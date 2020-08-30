Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 августа. Десятки тысяч демонстрантов заполнили все пространство на участке от пересечения проспекта Независимости с улицей Ленина до здания цирка. Люди идут и по проезжей, и по пешеходной части.



По оценке журналистов, здесь находится около 50 тысяч человек. Многочисленный поток демонстрантов также двинулся в сторону Немиги.

Цепь силовиков развернута в сторону Октябрьской площади. За ними — военная спецтехника: заградительные машины "Рубеж", водометы. Часть автозаков направилась в сторону Немиги.



Демонстранты стоят лицом к силовикам, некоторые — фотографируются на фоне спецтехники.



Тем временем очевидцы сообщают, что проспект Победителей в районе Дворца Независимости перекрыт.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Десятки тысяч демонстрантов заполнили весь участок от пересечения пр. Независимости с ул. Ленина до цирка Минск, 30 августа. Десятки тысяч демонстрантов заполнили все пространство на участке от пересечения проспекта Независимости с улицей Ленина до здания цирка. Люди...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.