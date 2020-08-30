|
Тысячи демонстрантов вплотную подошли к кордону силовиков возле Дворца Независимости
30.08.2020 17:13 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 30 августа. Участники "Марша мира и независимости" вплотную подошли к кордону силовиков возле Дворца Независимости — рабочей резиденции Александра Лукашенко.
В непосредственной близости к кордону находятся несколько десятков тысяч человек, демонстранты продолжают активно приближаться, определить, где находится хвост колонны не представляется возможным.
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 30 августа. Участники "Марша мира и независимости" вплотную подошли к кордону силовиков возле Дворца Независимости — рабочей резиденции Александра...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)