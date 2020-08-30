Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 августа. Участники "Марша мира и независимости" вплотную подошли к кордону силовиков возле Дворца Независимости — рабочей резиденции Александра Лукашенко.

В непосредственной близости к кордону находятся несколько десятков тысяч человек, демонстранты продолжают активно приближаться, определить, где находится хвост колонны не представляется возможным.



Проспект Победителей в районе дворца полностью перекрыт силовиками. В первой шеренге стоят силовики со щитами. За ними — два водомета, четыре заградительные машины "Рубеж" и еще около 400 силовиков в полной боевой амуниции со щитами. Напротив входа на территорию дворца, в 100-150 метрах от кордона, расположены бронетранспортеры.



Люди стоят напротив кордона, скандируют: "Саша, выходи!", "Мы идем на торт!", "Крыса — это ты!", "Трибунал!".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тысячи демонстрантов вплотную подошли к кордону силовиков возле Дворца Независимости Минск, 30 августа. Участники "Марша мира и независимости" вплотную подошли к кордону силовиков возле Дворца Независимости — рабочей резиденции Александра...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.