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Тысячи демонстрантов вплотную подошли к кордону силовиков возле Дворца Независимости

30.08.2020 17:13 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 августа. Участники "Марша мира и независимости" вплотную подошли к кордону силовиков возле Дворца Независимости — рабочей резиденции Александра Лукашенко.

В непосредственной близости к кордону находятся несколько десятков тысяч человек, демонстранты продолжают активно приближаться, определить, где находится хвост колонны не представляется возможным.

Проспект Победителей в районе дворца полностью перекрыт силовиками. В первой шеренге стоят силовики со щитами. За ними — два водомета, четыре заградительные машины "Рубеж" и еще около 400 силовиков в полной боевой амуниции со щитами. Напротив входа на территорию дворца, в 100-150 метрах от кордона, расположены бронетранспортеры.

Люди стоят напротив кордона, скандируют: "Саша, выходи!", "Мы идем на торт!", "Крыса — это ты!", "Трибунал!".


Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 30 августа. Участники "Марша мира и независимости" вплотную подошли к кордону силовиков возле Дворца Независимости — рабочей резиденции Александра...
 
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