Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 августа. Член президиума Координационного совета Мария Колесникова, которая пришла к кордону силовиков возле Дворца Независимости, через мегафон просит демонстрантов не поддаваться на провокации.

"Отойдите, пожалуйста, на десять метров от ограждения. У нас спокойная прогулка по городу, не поддавайтесь на провокации", — говорит она.

После призыва Колесниковой собравшиеся отступили назад — между ними и силовиками образовалось небольшое расстояние.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мария Колесникова просит демонстрантов не поддаваться на провокации и не идти на столкновение с силовиками Минск, 30 августа. Член президиума Координационного совета Мария Колесникова, которая пришла к кордону силовиков возле Дворца Независимости, через мегафон просит...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.