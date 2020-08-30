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Мария Колесникова просит демонстрантов не поддаваться на провокации и не идти на столкновение с силовиками
30.08.2020 17:13 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 30 августа. Член президиума Координационного совета Мария Колесникова, которая пришла к кордону силовиков возле Дворца Независимости, через мегафон просит демонстрантов не поддаваться на провокации.
"Отойдите, пожалуйста, на десять метров от ограждения. У нас спокойная прогулка по городу, не поддавайтесь на провокации", — говорит она.
После призыва Колесниковой собравшиеся отступили назад — между ними и силовиками образовалось небольшое расстояние.
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
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Мария Колесникова просит демонстрантов не поддаваться на провокации и не идти на столкновение с силовиками
Минск, 30 августа. Член президиума Координационного совета Мария Колесникова, которая пришла к кордону силовиков возле Дворца Независимости, через мегафон просит...
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