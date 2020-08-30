Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 августа. К кордону силовиков возле Дворца Независимости пришли члены президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Мария Колесникова, Максим Знак и Лилия Власова.

Тем временем количество силовиков за кордоном возросло и приближается к тысяче — пришли новые подразделения.



Демонстрантов тоже не становится меньше. Они развернули многометровый бело-красно-белый флаг.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К кордону силовиков возле Дворца Независимости пришли члены президиума Координационного совета Минск, 30 августа. К кордону силовиков возле Дворца Независимости пришли члены президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Мария...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.