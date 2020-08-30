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К кордону силовиков возле Дворца Независимости пришли члены президиума Координационного совета
30.08.2020 17:13 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 30 августа. К кордону силовиков возле Дворца Независимости пришли члены президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Мария Колесникова, Максим Знак и Лилия Власова.
Тем временем количество силовиков за кордоном возросло и приближается к тысяче — пришли новые подразделения.
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 30 августа. К кордону силовиков возле Дворца Независимости пришли члены президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Мария...
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