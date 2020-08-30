Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 августа. В Минске начался сильный дождь, но демонстранты возле Дворца Независимости не расходятся.

Прямо перед кордоном силовиков на проезжей части они положили десятки плакатов и похоронный венок с белыми цветами.



Первая шеренга силовиков подняла щиты и дубинки. Люди в ответ подняли руки, показывая, что они безоружны. Они пытаются разговаривать с силовиками, предлагают им перейти на сторону народа, скандируют "Станьте героями!". Силовики не реагируют.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Несмотря на сильный дождь, демонстранты возле Дворца Независимости не расходятся Минск, 30 августа. В Минске начался сильный дождь, но демонстранты возле Дворца Независимости не расходятся. Прямо перед кордоном силовиков на проезжей части они...

Захар Щербаков, БелаПАН.