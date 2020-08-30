ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Несмотря на сильный дождь, демонстранты возле Дворца Независимости не расходятся

30.08.2020 17:51 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 августа. В Минске начался сильный дождь, но демонстранты возле Дворца Независимости не расходятся.

Прямо перед кордоном силовиков на проезжей части они положили десятки плакатов и похоронный венок с белыми цветами.

Первая шеренга силовиков подняла щиты и дубинки. Люди в ответ подняли руки, показывая, что они безоружны. Они пытаются разговаривать с силовиками, предлагают им перейти на сторону народа, скандируют "Станьте героями!". Силовики не реагируют.


Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 30 августа. В Минске начался сильный дождь, но демонстранты возле Дворца Независимости не расходятся. Прямо перед кордоном силовиков на проезжей части они...
 
Новости дня
Новости политики
 
Мария Колесникова просит демонстрантов не поддаваться на провокации и не идти на столкновение с силовиками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

30.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика