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Несмотря на сильный дождь, демонстранты возле Дворца Независимости не расходятся
30.08.2020 17:51 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 30 августа. В Минске начался сильный дождь, но демонстранты возле Дворца Независимости не расходятся.
Прямо перед кордоном силовиков на проезжей части они положили десятки плакатов и похоронный венок с белыми цветами.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 30 августа. В Минске начался сильный дождь, но демонстранты возле Дворца Независимости не расходятся. Прямо перед кордоном силовиков на проезжей части они...
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