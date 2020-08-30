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Помощник Лукашенко вышел к участникам акции протеста в Минске

30.08.2020 19:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 авг – Sputnik. Помощник президента Беларуси Николай Латышенок на переговорах с протестующими у резиденции президента в Минске заявил, что переговоров властей с оппозицией не будет.

"С оппозицией? Нет. Будут с инициативными группами", - сказал он.

Латышенок вышел к участникам акции протеста, собравшимся около оцепления ОМОНа около Дворца Независимости. В воскресенье в Минске прошла акция протеста "Марш мира".

По словам помощника главы государства, жесткий разгон протестов после выборов связан со строительством протестующими баррикад.

"Потому что люди построили баррикады. Второе - то, что перекрывались улицы, и мешали обычным жителям двигаться по городу", - сказал Латышенок.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Помощник президента Беларуси Николай Латышенок встретился с митингующими в воскресенье и предложил мирное решение конфликта в стране.
 
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