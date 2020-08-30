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Что еще было на акции 30 августа: Лукашенко снова с автоматом...

31.08.2020 07:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В время «Марша мира и независимости» в Минске к протестующим вышел помощник президента Николай Латышенок, во Дворце Независимости находится и сам Александр Лукашенко.

Такую информацию передает Tut.by. Сообщается, что Латышенок пришел на площадь Государственного флага, когда участники акции уже начали расходиться из-за дождя. Помощник президента заявил, что верит, что выборы были честными, проведенными по Конституции.

Латышенок заявил также, что переговоров властей с оппозицией не будет. «С оппозицией? Нет. Будут с инициативными группами», - сказал он.

Отвечая на вопрос о жестком разгоне 9-12 августа, Латышенок ответил, что сила применялась, потому что протестующие строили баррикады.

Вот его заявления (если коротко):

  • протесты незаконны, все следует решать мирным путем
  • президентские выборы прошли честно
  • переговоров властей с оппозицией не будет, только с инициативными группами
  • Координационный совет незаконен – «отправьте его в Европу»
  • власть готовит конституционную реформу.

Выяснилось, что Александр Лукашенко во время марша находился во Дворце Независимости. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт на вопрос о местонахождении президента прислала «РИА Новости» его фото с автоматом на фоне Дворца независимости. 

Напомним, «Марш мира и независимости» прошел в Беларуси 30 августа. На нем были задержаны 125 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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В время «Марша мира и независимости» в Минске к протестующим вышел помощник президента Николай Латышенок, во Дворце Независимости находится и сам Александр...
 
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