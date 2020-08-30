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Что еще было на акции 30 августа: Лукашенко снова с автоматом...
31.08.2020 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
В время «Марша мира и независимости» в Минске к протестующим вышел помощник президента Николай Латышенок, во Дворце Независимости находится и сам Александр Лукашенко.
Такую информацию передает Tut.by. Сообщается, что Латышенок пришел на площадь Государственного флага, когда участники акции уже начали расходиться из-за дождя. Помощник президента заявил, что верит, что выборы были честными, проведенными по Конституции.
Латышенок заявил также, что переговоров властей с оппозицией не будет. «С оппозицией? Нет. Будут с инициативными группами», - сказал он.
Отвечая на вопрос о жестком разгоне 9-12 августа, Латышенок ответил, что сила применялась, потому что протестующие строили баррикады.
Вот его заявления (если коротко):
Выяснилось, что Александр Лукашенко во время марша находился во Дворце Независимости. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт на вопрос о местонахождении президента прислала
Напомним, «Марш мира и независимости»
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В время «Марша мира и независимости» в Минске к протестующим вышел помощник президента Николай Латышенок, во Дворце Независимости находится и сам Александр...
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