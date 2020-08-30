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К оставшимся у Дворца Независимости демонстрантам вышел помощник Лукашенко
31.08.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 30 августа. Около 18.00, когда возле Дворца Независимости осталось несколько десятков человек, к ним вышел из-за оцепления силовиков помощник Александра Лукашенко Николай Латышенок.
Демонстранты ответили, что им это не нужно — нужно было просто не фальсифицировать выборы.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 30 августа. Около 18.00, когда возле Дворца Независимости осталось несколько десятков человек, к ним вышел из-за оцепления силовиков помощник Александра...
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