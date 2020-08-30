К оставшимся у Дворца Независимости демонстрантам вышел помощник Лукашенко

Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 августа. Около 18.00, когда возле Дворца Независимости осталось несколько десятков человек, к ним вышел из-за оцепления силовиков помощник Александра Лукашенко Николай Латышенок.



Он заявил собравшимся, что их — не большинство, и предложил всё решать мирным путем, через изменения в Конституции.

Демонстранты ответили, что им это не нужно — нужно было просто не фальсифицировать выборы.



Латышенок заявил, что не верит в фальсификации и что за Лукашенко выступает большинство. Он также подчеркнул, что людьми руководит Nexta (телеграм-канал) и что из-за акций протеста упал курс рубля.



На этом общение представителя власти со сторонниками перемен закончилось.

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Татьяна Коровенкова, БелаПАН.