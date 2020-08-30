|
В акции сторонников перемен в Бресте приняли участие около пяти тысяч человек
31.08.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Брест, 30 августа. В Бресте 30 августа прошло массовое шествие сторонников перемен.
Около 14.30 примерно 250 человек с бело-красно-белыми флагами собрались на улице Пушкинской у входа на площадь Ленина. Вход на нее был перекрыт турникетами. Собравшиеся пошли от площади по улицам Пушкинской и Советской. Они скандировали "Жыве Беларусь!", "Уходи!", "Лукашенко в автозак!", "Верым! Можам! Пераможам!".
Люди вышли на проспект Машерова и прошли по нескольким улицам. По ходу движения к колонне присоединялись новые участники. Около 18.00 колонна вернулась на проспект Машерова и пошла по улице Ленина.
Шествие завершилось около 18.30 на улице Ленина перед одноименной площадью. Вход на нее по-прежнему был огорожен турникетами, за которыми стояла шеренга милиционеров.
Около 19.00 участники акции начали расходиться. По оценке правозащитника Романа Кисляка, в шествии приняло участие около пяти тысяч человек.
Как заявила БелаПАН брестчанка Юлия, она пришла на акцию, потому что власти не выполняют требования людей. "Мы добиваемся отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения честных выборов президента", — сказала собеседница.
"Наши голоса на выборах украдены. Я хочу, чтобы Лукашенко понял, что против него 97%", — пояснил мотивы своего участия в акции житель Бреста Николай.
Лариса Шиганова, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брест, 30 августа. В Бресте 30 августа прошло массовое шествие сторонников перемен. Около 14.30 примерно 250 человек с бело-красно-белыми флагами собрались на улице...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)