Источник материала: БелаПАН

Брест, 30 августа. В Бресте 30 августа прошло массовое шествие сторонников перемен.

Около 14.30 примерно 250 человек с бело-красно-белыми флагами собрались на улице Пушкинской у входа на площадь Ленина. Вход на нее был перекрыт турникетами. Собравшиеся пошли от площади по улицам Пушкинской и Советской. Они скандировали "Жыве Беларусь!", "Уходи!", "Лукашенко в автозак!", "Верым! Можам! Пераможам!".

Люди вышли на проспект Машерова и прошли по нескольким улицам. По ходу движения к колонне присоединялись новые участники. Около 18.00 колонна вернулась на проспект Машерова и пошла по улице Ленина.

Шествие завершилось около 18.30 на улице Ленина перед одноименной площадью. Вход на нее по-прежнему был огорожен турникетами, за которыми стояла шеренга милиционеров.

Около 19.00 участники акции начали расходиться. По оценке правозащитника Романа Кисляка, в шествии приняло участие около пяти тысяч человек.

Как заявила БелаПАН брестчанка Юлия, она пришла на акцию, потому что власти не выполняют требования людей. "Мы добиваемся отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения честных выборов президента", — сказала собеседница.

"Наши голоса на выборах украдены. Я хочу, чтобы Лукашенко понял, что против него 97%", — пояснил мотивы своего участия в акции житель Бреста Николай.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В акции сторонников перемен в Бресте приняли участие около пяти тысяч человек Брест, 30 августа. В Бресте 30 августа прошло массовое шествие сторонников перемен. Около 14.30 примерно 250 человек с бело-красно-белыми флагами собрались на улице...

Лариса Шиганова, БелаПАН.