ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Акция в центре Минска завершилась, участники убрали за собой мусор

31.08.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 августа. Воскресная акция протеста "Марш мира и независимости" в центре Минска завершилась. Участники вернулись от вооруженного кордона силовиков, охранявшего резиденцию Лукашенко — Дворец Независимости, в центр города и разошлись. Силовики также снялись со своих позиций. Все станции метро открыты, улицы свободны для проезда.

Демонстранты убрали за собой мусор на проспекте Победителей. Коммунальные службы, в свою очередь, убрали оставленные ими у Дворца Независимости "подарки" Лукашенко к его 66-летию, в том числе надувного таракана и гроб.

РИА Новости опубликовало фотографию Лукашенко, который находится на территории резиденции с оружием в руках. Неделю назад, когда проходила акция протеста, он прилетел во дворец на вертолете с младшим сыном Николаем и также ходил с оружием. 

Правозащитники установили имена 75 граждан, задержанных во время акции. В основном задержания происходили до того, как колонны демонстрантов объединились в центре и пошли к резиденции.


Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 30 августа. Воскресная акция протеста "Марш мира и независимости" в центре Минска завершилась. Участники вернулись от вооруженного кордона силовиков,...
 
Новости дня
Новости политики
 
В акции сторонников перемен в Бресте приняли участие около пяти тысяч человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

30.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика