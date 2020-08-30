Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 августа. Воскресная акция протеста "Марш мира и независимости" в центре Минска завершилась. Участники вернулись от вооруженного кордона силовиков, охранявшего резиденцию Лукашенко — Дворец Независимости, в центр города и разошлись. Силовики также снялись со своих позиций. Все станции метро открыты, улицы свободны для проезда.

Демонстранты убрали за собой мусор на проспекте Победителей. Коммунальные службы, в свою очередь, убрали оставленные ими у Дворца Независимости "подарки" Лукашенко к его 66-летию, в том числе надувного таракана и гроб.

РИА Новости опубликовало фотографию Лукашенко, который находится на территории резиденции с оружием в руках. Неделю назад, когда проходила акция протеста, он прилетел во дворец на вертолете с младшим сыном Николаем и также ходил с оружием.

Правозащитники установили имена 75 граждан, задержанных во время акции. В основном задержания происходили до того, как колонны демонстрантов объединились в центре и пошли к резиденции.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Акция в центре Минска завершилась, участники убрали за собой мусор Минск, 30 августа. Воскресная акция протеста "Марш мира и независимости" в центре Минска завершилась. Участники вернулись от вооруженного кордона силовиков,...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.