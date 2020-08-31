ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Черногории пока не признал поражение своей партии на выборах

31.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Президент Черногории Мило Джуканович призвал дождаться официальных результатов парламентских выборов, в то время как оппозиционная коалиция уже заявила о победе.

Выборы в скупщину прошли в минувшее воскресенье, и крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" во главе с лидером Здравко Кривокапичем уже начала праздновать победу. Джуканович является лидером правящей более 30 лет Демократической партии социалистов, и он в свою очередь, призвал дождаться подсчета голосов.

© Photo : пресс-служба президента Беларуси
Путин и Лукашенко договорились о новой встрече

"Все еще поступают данные, тяжело сообщить окончательный результат. С традиционными партнерами у нас сейчас 40 мандатов, борьба за большинство в парламенте продолжается, после этого дождемся результатов избиркома", - заявил Джуканович в эфире трансляции, которую вел штаб партии.

Теме не менее Кривокапич уже призвал к созданию экспертного правительства.

По информации Государственной избирательной комиссии Черногории, всего в стране правом голоса обладают 540 тысяч граждан из примерно 620 тысяч. Во время выборов было открыто 1217 участков.

За 81 место в парламенте боролись 11 партий и коалиций, скупщина выбирается сроком на четыре года.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скупщина выбирается сроком на четыре года, в этот раз за 81 мандат боролись 11 политических партий и коалиций.
 
Новости дня
Новости политики
 
Акция в центре Минска завершилась, участники убрали за собой мусор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

30.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика