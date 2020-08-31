Президент Черногории пока не признал поражение своей партии на выборах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Президент Черногории Мило Джуканович призвал дождаться официальных результатов парламентских выборов, в то время как оппозиционная коалиция уже заявила о победе.

Выборы в скупщину прошли в минувшее воскресенье , и крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" во главе с лидером Здравко Кривокапичем уже начала праздновать победу. Джуканович является лидером правящей более 30 лет Демократической партии социалистов, и он в свою очередь, призвал дождаться подсчета голосов.

"Все еще поступают данные, тяжело сообщить окончательный результат. С традиционными партнерами у нас сейчас 40 мандатов, борьба за большинство в парламенте продолжается, после этого дождемся результатов избиркома", - заявил Джуканович в эфире трансляции, которую вел штаб партии.

Теме не менее Кривокапич уже призвал к созданию экспертного правительства.

По информации Государственной избирательной комиссии Черногории, всего в стране правом голоса обладают 540 тысяч граждан из примерно 620 тысяч. Во время выборов было открыто 1217 участков.

За 81 место в парламенте боролись 11 партий и коалиций, скупщина выбирается сроком на четыре года.

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