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Президент Черногории пока не признал поражение своей партии на выборах
31.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг – Sputnik. Президент Черногории Мило Джуканович призвал дождаться официальных результатов парламентских выборов, в то время как оппозиционная коалиция уже заявила о победе.
Выборы в скупщину
"Все еще поступают данные, тяжело сообщить окончательный результат. С традиционными партнерами у нас сейчас 40 мандатов, борьба за большинство в парламенте продолжается, после этого дождемся результатов избиркома", - заявил Джуканович в эфире трансляции, которую вел штаб партии.
Теме не менее Кривокапич уже призвал к созданию экспертного правительства.
По информации Государственной избирательной комиссии Черногории, всего в стране правом голоса обладают 540 тысяч граждан из примерно 620 тысяч. Во время выборов было открыто 1217 участков.
За 81 место в парламенте боролись 11 партий и коалиций, скупщина выбирается сроком на четыре года.
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Скупщина выбирается сроком на четыре года, в этот раз за 81 мандат боролись 11 политических партий и коалиций.
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