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Возле Дворца Независимости остается несколько десятков участников "Марша мира и независимости"
31.08.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 30 августа. В 18.00 территория возле Дворца Независимости практически опустела. Здесь остаются несколько десятков участников "Марша мира и независимости", которые пытаются общаться с силовиками, стоящими в оцеплении.
Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 30 августа. В 18.00 территория возле Дворца Независимости практически опустела. Здесь остаются несколько десятков участников "Марша мира и независимости",...
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