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Демонстранты начали отходить от Дворца Независимости к стеле "Минск — город-герой"
30.08.2020 17:51 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 30 августа. Около 17.30 участники "Марша мира и независимости" начали отходить от Дворца Независимости по проспекту Победителей назад, к стеле "Минск — город-герой".
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 30 августа. Около 17.30 участники "Марша мира и независимости" начали отходить от Дворца Независимости по проспекту Победителей назад, к стеле "Минск —...
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