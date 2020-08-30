Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 августа. Около 17.30 участники "Марша мира и независимости" начали отходить от Дворца Независимости по проспекту Победителей назад, к стеле "Минск — город-герой".



Тем не менее перед кордоном силовиков у дворца по-прежнему остается несколько десятков тысяч человек.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Демонстранты начали отходить от Дворца Независимости к стеле "Минск — город-герой" Минск, 30 августа. Около 17.30 участники "Марша мира и независимости" начали отходить от Дворца Независимости по проспекту Победителей назад, к стеле "Минск —...

Захар Щербаков, БелаПАН.