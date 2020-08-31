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Только сила: Трамп пояснил, как остановить беспорядки в США
31.08.2020 09:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг – Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что беспорядки в американских городах можно прекратить только с помощью силы, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы - это сила!" - таким образом глава Белого дома прокомментировал
© AP / Maya Alleruzzo
Трамп также раскритиковал мэра Портленда Теда Уилера. Президент США обвинил его в том, что тот просто наблюдает за масштабной гибелью и разрушением своего города.
"Жители Портленда, как и всех других городов и частей нашей великой страны, хотят правопорядка. Леворадикальные мэры-демократы, как управляющий Портлендом болван, не смогут этого сделать", - подчеркнул он.
Дональд Трамп считает, что в Портленд необходимо ввести Национальную гвардию, а местные власти не согласны с таким развитием событий. Кроме того, министерство внутренней безопасности США заявляло, что готово помочь нормализовать обстановку в городе, где акции протеста и массовые беспорядки продолжаются более трех месяцев.
Напомним, массовые
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Президент США также раскритиковал мэра Портленда Теда Уилера, который, по его мнению, наблюдает за масштабной гибелью и разрушением своего города.
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