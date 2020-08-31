Только сила: Трамп пояснил, как остановить беспорядки в США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что беспорядки в американских городах можно прекратить только с помощью силы, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы - это сила!" - таким образом глава Белого дома прокомментировал прокатившиеся по всей стране беспорядки , в том числе в городе Портленд в штате Орегон.

Трамп также раскритиковал мэра Портленда Теда Уилера. Президент США обвинил его в том, что тот просто наблюдает за масштабной гибелью и разрушением своего города.

"Жители Портленда, как и всех других городов и частей нашей великой страны, хотят правопорядка. Леворадикальные мэры-демократы, как управляющий Портлендом болван, не смогут этого сделать", - подчеркнул он.

Дональд Трамп считает, что в Портленд необходимо ввести Национальную гвардию, а местные власти не согласны с таким развитием событий. Кроме того, министерство внутренней безопасности США заявляло, что готово помочь нормализовать обстановку в городе, где акции протеста и массовые беспорядки продолжаются более трех месяцев.

Напомним, массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в мае текущего года после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. После инцидента стражи порядка были уволены, им предъявлены обвинения, однако общественность это не успокоило. Полицейские не справлялись с беспорядками, поэтому к ним на помощь выслали Национальную гвардию США.

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