|
Правящая партия в Черногории лидирует с минимальным отрывом - ЦИК
31.08.2020 10:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг – Sputnik. ЦИК Черногории обнародовал данные результатов обработки бюллетеней на выборах в парламент страны – выборы в скупщину состоялись накануне.
По итогам обработки 98,55% данных, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) набирает 35,12% голосов, оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" – 32,52%.
© REUTERS / STEVO VASILJEVIC
Второй по популярности оппозиционный блок, созданный вокруг партии "Демократы", получил 12,55% голосов избирателей. Движение URA, по данным ЦИК, собрало 5,57%.
Партнеры правящей партии – "Социал-демократы" – получили 4,09% голосов, еще одна Социал-демократическая партия – 3,14%.
Остальные голоса распределились между партиями бошняцкого и албанского национальных меньшинств.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За то, чтобы получить 81 место в парламенте, в выборах приняли участие 11 различных партий и коалиций.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)