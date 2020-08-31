Правящая партия в Черногории лидирует с минимальным отрывом - ЦИК

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. ЦИК Черногории обнародовал данные результатов обработки бюллетеней на выборах в парламент страны – выборы в скупщину состоялись накануне.

По итогам обработки 98,55% данных, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) набирает 35,12% голосов, оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" – 32,52%.

Второй по популярности оппозиционный блок, созданный вокруг партии "Демократы", получил 12,55% голосов избирателей. Движение URA, по данным ЦИК, собрало 5,57%.

Партнеры правящей партии – "Социал-демократы" – получили 4,09% голосов, еще одна Социал-демократическая партия – 3,14%.

Остальные голоса распределились между партиями бошняцкого и албанского национальных меньшинств.

Выборы в скупщину проводятся один раз в четыре года. В этом году за 81 место в парламенте боролись 11 партий и коалиций.