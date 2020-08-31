Тихановская планирует выступить на заседаниях Совета безопасности ООН и Парламентской ассамблеи Совета Европы

Источник материала: БелаПАН

Минск 31 августа. Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская планирует выступить на заседании Совета безопасности ООН (4 сентября) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (8 сентября), сообщает ее пресс-служба.

25 августа Светлана Тихановская выступила в Европейском парламенте. После вынужденного отъезда из Беларуси в Литву она провела переговоры с десятью министрами иностранных дел западных государств, семью европейскими лидерами, в том числе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с евродепутатами и парламентариями многих стран.

В ходе каждой из встреч, сообщает пресс-служба, она рассказывает о ситуации в Беларуси и о требованиях сторонников перемен: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных и задержанных участников акций протестов, восстановление Конституции 1994 года и проведение новых, честных и прозрачных, выборов.

Тихановская также постоянно подчеркивает, что в Беларуси происходит "не геополитическая революция". По ее словам, это политический кризис внутри страны: белорусы хотят выбрать нового руководителя государства и считают, что вправе сделать это сами.

В ходе обсуждения путей выхода из политического кризиса Тихановская, сообщает ее пресс-служба, подчеркивает, что протесты в защиту выбора граждан в Беларуси носят исключительно мирный характер, а наилучший вариант выхода из кризиса — переговоры, в том числе при международном содействии.

На вопрос, какой помощи она и Беларусь ожидает от международного сообщества, Тихановская отвечает, что просит уважать суверенитет Беларуси, а также выступать его гарантом и "уважать волю белорусского народа".

Как сообщает пресс-служба Тихановской, представители многих стран в ходе встреч выражают готовность оказать финансовую поддержку для восстановления и развития экономики Беларуси, содействовать приходу инвестиций и новых технологий после того, как в стране пройдут свободные выборы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тихановская планирует выступить на заседаниях Совета безопасности ООН и Парламентской ассамблеи Совета Европы Минск 31 августа. Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская планирует выступить на заседании Совета безопасности ООН (4 сентября) и Парламентской...

БелаПАН.