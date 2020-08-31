Кадыров поздравил Лукашенко и обратился с просьбой к белорусам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения президента Беларуси Александра Лукашенко и обратился с просьбой к гражданам Беларуси, текст поздравления был опубликован накануне поздно вечером в Telegram-канале Кадырова.

"Я поздравляю с днем рождения Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Я отношусь к Александру Григорьевичу с огромным уважением! Под его руководством Беларусь стала одним из самых стабильно развивающихся государств в постсоветском пространстве. Это результат многолетней успешной и мудрой политики, проводимой Александром Григорьевичем. Мы с большим удовольствием всегда следим за этими успехами и искренне радуемся им", - написал Кадыров.

Все с тем, отметил глава Чеченской республики, не все ценят и дорожат достигнутыми результатами. На его взгляд, некоторые силы стараются разрушить мир и порядок в Беларуси.

"Подобные действия и в целом лозунги, как правило, приводят к кровопролитию и к затяжному кризису, приводящему в упадок страну. Чеченский народ как никто другой знает, какие страдания и разруху несет война", - пишет Кадыров.

В этой связи он обратился к народу Беларуси с просьбой "поддержать в эти трудные дни своего президента и дать отпор силам, заинтересованным во внутреннем расколе братского нам государства".

Кадыров пожелал Лукашенко крепкого здоровья, долгих лет жизни, а также мира, стабильности и процветания Беларуси.

Поздравляя около года назад с днем рождения Кадырова, белорусский президент отмечал, что у белорусов и чеченцев есть нечто общее. Наши народы, писал Лукашенко, роднит любовь к своей земле, сохранение самобытного исторического наследия и национальных традиций, а также уважение к человеку труда.

Последний раз Кадыров был в Минске около назад - во время визита в Беларусь ему был вручен орден Дружбы народов.

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