Страны Балтии запретили въезд Александру Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Латвия запретила въезд в страну 30 белорусским гражданам, среди которых глава Беларуси Александр Лукашенко, сообщил в понедельник глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс.

"Латвия запрещает въезд 30 белорусским гражданам, включая Александра Лукашенко. Они ответственны за мошенничество на президентских выборах и жестокость против мирных демонстрантов в Беларуси, мы поддерживаем независимую и демократическую Беларуси и ее граждан", - написал он на своей странице в Twitter.

Сообщается, что под санкции попали сотрудники администрации и управления по делам белорусского президента.

Кому запрещен въезд

В список лиц, которым запрещен въезд в Латвию, вошли следующие должностные лица:

Александр Лукашенко,

Виктор Лукашенко, помощник президента Беларуси по национальной безопасности, член Совета Безопасности Беларуси, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси,

Игорь Сергеенко, глава Администрации президента Беларуси,

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации президента Беларуси,

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации президента Беларуси,

Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации президента Беларуси,

Геннадий Богдан, заместитель Управляющего делами президента Беларуси,

Лидия Ермошина, председатель ЦИК Беларуси,

Вадим Ипатов, заместитель председателя ЦИК, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси,

Елена Дмухайло, секретарь ЦИК Беларуси,

Светлана Кацубо, член ЦИК, заведующая кафедрой социально-гуманитарных и правовых дисциплин учреждения образования "Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого",

Игорь Плышевский, член ЦИК, начальник главного управления юстиции Мингорисполкома,

Олег Слижевский, член ЦИК, министр юстиции Беларуси,

Ирина Целиковец, член ЦИК, начальник управления нотариата и загсов министерства юстиции Беларуси,

Валерий Вакульчик, председатель КГБ,

Иван Тертель, председатель КГК,

Иван Носкевич, председатель СК,

Александр Конюк, генпрокурор,

Юрий Караев, глава МВД,

Геннадий Казакевич, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси — начальник криминальной милиции,

Александр Барсуков, заместитель министра внутренних дел Беларуси — начальник милиции общественной безопасности,

Сергей Хоменко, заместитель министра внутренних дел Беларуси,

Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел Беларуси,

Роман Мельник, начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД,

Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома,

Олег Шаблыко, заместитель начальника Департамента охраны МВД Республики Беларусь – начальник управления средств и систем охраны,

Андрей Равков, госсекретарь Совбеза Беларуси,

Алексей Волков, заместитель председателя СК,

Сергей Аземша, заместитель председателя СК,

Андрей Смаль, заместитель председателя СК.

Литва и Эстония

Об ограничениях в понедельник заявила и Эстония. Под санкции попали 30 белорусских граждан, включая Александра Лукашенко, - им запрещен въезд в страну сроком на пять лет.

"Пятилетний запрет на въезд в Эстонскую Республику (действует с 31 августа 2020 года по 30 августа 2025 года) будет наложен на Александра Лукашенко, министра внутренних дел Белоруссии, министра юстиции и генерального прокурора, должностных лиц администрации президента, членов Центральной избирательной комиссии Белоруссии и правоохранительных органов", - говорится в сообщении МИД Эстонии.

В эстонском ведомстве пояснили, что считают этих людей виновными в фальсификации результатов выборов в Беларуси и в применении насилия против мирных демонстрантов. По словам главы МИД Урмаса Рейнсалу, своими санкциями Эстония показывает, что очень серьезно относится к нарушениям прав человека в Беларуси.

Этот же список будет действовать и в Литве. Предполагается, что он может быть дополнен позже. Ранее власти страны сообщали, что санкции со стороны Литвы коснутся 118 граждан Беларуси .

О своем намерении ввести санкции в отношении ряд должностных лиц Беларуси страны Балтии заявляли ранее. Сообщалось, что в список попадут люди, которые, по их мнению, "играют ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Беларуси и в применении насилия против мирных демонстрантов".

Почему санкции

После выборов президента , на которых, согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, в Беларуси начались протестные акции . Первоначально люди были не согласны с озвученным результатом, согласно которому за действующего президента проголосовало более 80% избирателей. После того, как первые акции были жестко подавлены, люди стали выходить на улицы еще и с требованием прекратить насилие.

Ряд стран объявил о непризнании итогов белорусских выборов, некоторые страны – участницы ЕС заявили о введении точечных санкций в отношении лиц, по их мнению, ответственных за фальсификацию результатов выборов и насилие в послевыборные дни. О намерение ввести санкции заявляли и органы ЕС.

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