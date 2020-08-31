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Страны Балтии запретили въезд Александру Лукашенко

31.08.2020 15:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Латвия запретила въезд в страну 30 белорусским гражданам, среди которых глава Беларуси Александр Лукашенко, сообщил в понедельник глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс.

© Photo : Пресс-служба президента РБ
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"Латвия запрещает въезд 30 белорусским гражданам, включая Александра Лукашенко. Они ответственны за мошенничество на президентских выборах и жестокость против мирных демонстрантов в Беларуси, мы поддерживаем независимую и демократическую Беларуси и ее граждан", - написал он на своей странице в Twitter.

Сообщается, что под санкции попали сотрудники администрации и управления по делам белорусского президента.

Кому запрещен въезд

В список лиц, которым запрещен въезд в Латвию, вошли следующие должностные лица:

  • Александр Лукашенко,
  • Виктор Лукашенко, помощник президента Беларуси по национальной безопасности, член Совета Безопасности Беларуси, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси,
  • Игорь Сергеенко, глава Администрации президента Беларуси,
  • Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации президента Беларуси,
  • Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации президента Беларуси,
  • Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации президента Беларуси,
  • Геннадий Богдан, заместитель Управляющего делами президента Беларуси,
  • Лидия Ермошина, председатель ЦИК Беларуси,
  • Вадим Ипатов, заместитель председателя ЦИК, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси,
  • Елена Дмухайло, секретарь ЦИК Беларуси,
  • Светлана Кацубо, член ЦИК, заведующая кафедрой социально-гуманитарных и правовых дисциплин учреждения образования "Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого",
  • Игорь Плышевский, член ЦИК, начальник главного управления юстиции Мингорисполкома,
  • Олег Слижевский, член ЦИК, министр юстиции Беларуси,
  • Ирина Целиковец, член ЦИК, начальник управления нотариата и загсов министерства юстиции Беларуси,
  • Валерий Вакульчик, председатель КГБ,
  • Иван Тертель, председатель КГК,
  • Иван Носкевич, председатель СК,
  • Александр Конюк, генпрокурор,
  • Юрий Караев, глава МВД,
  • Геннадий Казакевич, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси — начальник криминальной милиции,
  • Александр Барсуков, заместитель министра внутренних дел Беларуси — начальник милиции общественной безопасности,
  • Сергей Хоменко, заместитель министра внутренних дел Беларуси,
  • Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел Беларуси,
  • Роман Мельник, начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД,
  • Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома,
  • Олег Шаблыко, заместитель начальника Департамента охраны МВД Республики Беларусь – начальник управления средств и систем охраны,
  • Андрей Равков, госсекретарь Совбеза Беларуси,
  • Алексей Волков, заместитель председателя СК,
  • Сергей Аземша, заместитель председателя СК,
  • Андрей Смаль, заместитель председателя СК.

Литва и Эстония

Об ограничениях в понедельник заявила и Эстония. Под санкции попали 30 белорусских граждан, включая Александра Лукашенко, - им запрещен въезд в страну сроком на пять лет.

"Пятилетний запрет на въезд в Эстонскую Республику (действует с 31 августа 2020 года по 30 августа 2025 года) будет наложен на Александра Лукашенко, министра внутренних дел Белоруссии, министра юстиции и генерального прокурора, должностных лиц администрации президента, членов Центральной избирательной комиссии Белоруссии и правоохранительных органов", - говорится в сообщении МИД Эстонии.

В эстонском ведомстве пояснили, что считают этих людей виновными в фальсификации результатов выборов в Беларуси и в применении насилия против мирных демонстрантов. По словам главы МИД Урмаса Рейнсалу, своими санкциями Эстония показывает, что очень серьезно относится к нарушениям прав человека в Беларуси.

© REUTERS / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY
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Этот же список будет действовать и в Литве. Предполагается, что он может быть дополнен позже. Ранее власти страны сообщали, что санкции со стороны Литвы коснутся 118 граждан Беларуси.

О своем намерении ввести санкции в отношении ряд должностных лиц Беларуси страны Балтии заявляли ранее. Сообщалось, что в список попадут люди, которые, по их мнению, "играют ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Беларуси и в применении насилия против мирных демонстрантов".

Почему санкции

После выборов президента, на которых, согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, в Беларуси начались протестные акции. Первоначально люди были не согласны с озвученным результатом, согласно которому за действующего президента проголосовало более 80% избирателей. После того, как первые акции были жестко подавлены, люди стали выходить на улицы еще и с требованием прекратить насилие.

Ряд стран объявил о непризнании итогов белорусских выборов, некоторые страны – участницы ЕС заявили о введении точечных санкций в отношении лиц, по их мнению, ответственных за фальсификацию результатов выборов и насилие в послевыборные дни. О намерение ввести санкции заявляли и органы ЕС.

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Теги: Минск
 
 
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В список лиц, которые не смогут въехать в Литву, Латвию и Эстонию, вошли 30 белорусских граждан Беларуси - в том числе глава республики.
 
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